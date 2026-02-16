¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Î¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò¹ñÍÃÏ²½¤Ø¡¡¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÊ»¹ç¡×¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÈ¿È¯
¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¡ÊCNN¡Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÀêÎÎ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ßÃÏ¶è¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤Î¹ñÍÃÏ²½¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Ï¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÊ»¹ç¡×¤È¤·¤ÆÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤¬¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Î¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò¹ñÍÃÏ¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÅÐµ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ÀêÎÎ¤ò»Ï¤á¤¿1967Ç¯°ÊÍè¤Ç½é¤á¤Æ¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢ÅÚÃÏÅÐµ¤Ë¡ÖÃá½ø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤¿¤á¤Î¡Ö¹ÔÀ¯Á¼ÃÖ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ÕÎ½¤é¤ÏÆþ¿¢¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÅÚÃÏ»ÙÇÛ¤ò¶¯²½¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¿Í¸¢ÃÄÂÎ¥Ù¥Ä¥§¥ì¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖCÃÏ¶è¡×¤Ï¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ÎÌó60¡ó¤òÀê¤á¡¢¿äÄê18Ëü¡Á30Ëü¿Í¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤È32Ëü5500¿Í¤¢¤Þ¤ê¤ÎÆþ¿¢¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊµÄÄ¹ÉÜ¤Ï¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÎÎÅÚ¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÊ»¹ç¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤ÆÈ¿È¯¡£¡Ö°ãË¡¤ÊÆþ¿¢³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÀêÎÎ¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿Ê»¹ç·×²è¤ÎÀë¸À¡×¤À¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï67Ç¯¤Ë¥è¥ë¥À¥ó¤«¤é¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤òÃ¥¤¤¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤ÎÆþ¿¢¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¹ñÏ¢¤ä¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¤³¤ì¤ò¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤¬¾ÍèÅª¤Ê¹ñ²È¼ùÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢¹ñÏ¢¤Ï¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ÈÅì¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤òÀêÎÎÃÏ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ÎÊ»¹ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÂÐ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ïº£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Î¾µÇ§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÆþ¿¢´Æ»ëÃÄÂÎ¤Î¥Ô¡¼¥¹¥Ê¥¦¤Ï¡¢¡ÖÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤ÊÊýË¡¤Ç½êÍ¸¢¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¹ñÍÃÏ¤È¤·¤ÆÅÐµ¤µ¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿Àé¿Í¤â¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÚÃÏ¤òÄÉ¤ï¤ì¤ë¤È¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£