ºÊ¤¸¤ãÊªÂ­¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡£ÃË¤¬¡ÖÉÔÎÑÁê¼ê¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤Ï

¡ÖÃË¤ÏÉâµ¤¤¹¤ëÀ¸¤Êª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÂ¾¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤Ó¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÃËÀ¤ÏÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖÉÔÎÑÁê¼ê¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÃÌþ¤·
ÉÔÎÑ¤¹¤ëÃËÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤ËÌþ¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃËÀ¤Ï²È¤Çµï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ºÊ¤Ë¸«²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼Â¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ã»É·ã
ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë»É·ã¤òµá¤á¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤¿À¸³è¤ËË°¤¤Æ¡¢¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸ËèÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤ÈÃËÀ¤¬»É·ãÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ã¡ÖÃËÀ¡×¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¤¤
·ëº§¤·¤ÆÉ×¤ÎÂ¸ºß¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ºÊ¤ÏÉ×¤ò¡ÖÃËÀ¡×¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò»î¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢ÉÔÎÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ã¸½¼ÂÆ¨Èò
¸½¼Â¤ËÈè¤ì¤Æ¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡×¡ÖÂ©È´¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÃËÀ¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òºÊ¤ËÆ²¡¹¤È¸À¤¨¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊºÊ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸½¼ÂÆ¨Èò¤Î¤¿¤á¤ËÂ¾¤Î½÷À¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤òºÊ¤¬Í¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢É×¤¬ÉÔÎÑ¤ËÁö¤ë¤Î¤òÍÞ»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÔÎÑ¤¹¤ëÉ×¤¬°¤¤¡×¤ÈÃËÀ¤Ð¤«¤êÀÕ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
