SUPER EIGHT´Ý»³Î´Ê¿¡¢Àê¤¤¤Ç»äÀ¸³è¤ÎÈëÌ©¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡©¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
SUPER EIGHT´Ý»³Î´Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬¡¢15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À³Ê¤È»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
´Ý»³¤ÏÀê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ë¡Ö¹¾¸Í¤Ã»Ò¤ÎÀ±¡¢´ØÀ¾¤Î¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤²¤§¡¢¤½¤ìÊ¬¤«¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀ±¤µ¤ó¤Ë¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÀ±¡¢Êª¤ò¾å¤²¤ëÀ±¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¹¤®¤ëÀ±¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¿¶ÉÕ»Õ¤Î¿û¸¶¾®½Õ¡Ê34¡Ë¤¬¡Ö¤µ¤Ã¤¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡×¤Èº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¡¢¤¢¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
À±¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤´ÈÓ¹Ô¤³¤¦¤ÎÀ±¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÎÀ±¤â¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢Â³¤±¤ÆÆÃÄ§¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤ß¤é¤ì¤Æ¤ó¤Î¤«²¶¡©¡¡¤³¤³²¿Ç¯¤«¤Î¹ÔÆ°¡×¤È¿ÞÀ±¤ÎÍÍ»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡È¡ß¡ß¶è¤ÎÀ±¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÚÃÏ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ß¡ß¶è¤ÎÀ±!?¡×¤È¶Ã¤¡¢¡Ö¤½¤ì¡¢¤è¤êÇ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£
À±¤µ¤ó¤«¤é¡Ö²È¤âÇã¤Ã¤¿¤·¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡Á¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤ª¤â¤í¡ª¡×¤È¡¢¤ä¤äÆ°ÍÉ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£