¤Ý¤Ã¤³¤ê²¼Ê¢¤È¹ø¤Þ¤ï¤êÁ´ÂÎ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£ºÙ¸«¤¨¤òÁÀ¤¦Âç¿ÍÀ¤Âå¤Î´ÊÃ±¡ÈÂÎ´´¡É¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º

¡Ú¥·¥¶¡¼¥º¡Û¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ê£±¡Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²¤Æ¡¢Î¾µÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤Ò¤¶¤òÄ¾³Ñ¤Ë¶Ê¤²¡¢Î¾ÏÓ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°Å·°æ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤é¡¢°ìÃ¶Â©¤òµÛ¤Ã¤Æ¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¾åÈ¾¿È¤òµ¯¤³¤¹
¢¥¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ê£²¡ËÎ¾µÓ¤òÅ·°æÊý¸þ¤Ë¿âÄ¾¤Ë¿¤Ð¤¹
¡Ê£³¡Ë°ìÃ¶Â©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é±¦µÓ¤ò¾²¤È¿åÊ¿¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÅÝ¤¹
¡Ê£´¡Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È±¦µÓ¤òÌá¤·¤Æ°ìÃ¶Â©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éº¸µÓ¤ò¾²¤È¿åÊ¿¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÅÝ¤¹
¡Ê£µ¡Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡Ê£±¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤ë
°ìÏ¢¤ò£±¥»¥Ã¥È¤È¤·¡¢¡È£±Æü¤¢¤¿¤ê£µ¥»¥Ã¥È¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖµÓ¤ò¾å²¼¤µ¤»¤ë»þ¤Ë¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡¢¡ÖÎ¾µÓ¤ä¸Ô´ØÀá¤ò³«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Î£²¤Ä¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£µÓ¤ÎÆ°¤¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Ò¤¶¤ä¸Ô´ØÀá¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÎ´´¤¬À°¤¦¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò½¬´·²½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ã¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§Minami¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Îò£´Ç¯¡Ë¡ä
🌼¿²Å¾¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ç¤¤Æ¡È²¼Ê¢¡É¤Ë¤¸¤ï¤Ã¤È¸ú¤¯¡ª£±Æü£±Ê¬¡ÚìÔÆù¤ò¥¹¥Ã¥¥êÍî¤È¤¹¡Û´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º