¥ß¥¹¥³¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎSNS¤ËÆÏ¤¤¤¿¡È¤¢¤ë¤ªÍ¶¤¤¡É¡¡¡Ö¤¤¤ä¤ÊÂç¿Í¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÈEXIT¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤â¥Ý¥Ä¥ê
±þÊçÁí¿ô1Ëü6,000¿Í¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎSNS¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢EXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤â»×¤ï¤º¡Ö¤¤¤ä¤ÊÂç¿Í¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡û¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸
15Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù(Ëè½µÆüÍË20:00¡Á)#106¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó&Èþ¾¯½÷¤¬Âç½¸¹ç! ºÇ¶¯¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤òÂç¸ø³«¡õ¿Æ¤âÅÐ¾ì¤·¤Á¤ã¤¦¤¾! SP¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£±þÊçÁí¿ô1Ëü6,000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¸«»ö¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸¡¦±à»³ÌïÆäÅÔ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
±à»³¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¸å¡¢SNS¤ËÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Á¥§¥²ñ³«¤«¤Ê¤¤?¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤«¤é¤Î¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Î¤ªÍ¶¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£(EXIT)¤â¡Ö¤¤¤ä¤ÊÂç¿Í¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê±à»³¤µ¤ó¤Ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤Æ¤¿?¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡Ö²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ø²¶¥¤¥±¥á¥ó¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢±à»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡×¤È²óÅú¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È¥â¥Æ´ü¤Ê¤Î?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é!¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅú¤¨¡¢·ó¶áÂç¼ù(EXIT)¤¬¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥â¥Æ´ü¤À¤«¤é!¡×¤È±Ô¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²áµî¤Ë¤Ï15¿Í¤«¤é¹ðÇò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ3¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦»ö¾ð¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤¬¡¢Êì¡¦°¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¼¡½µ2·î22Æü¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#107¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯! ¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å½÷À¼ÒÄ¹Âç½¸¹ç!¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÆüËÜ¤òºÇÁ°Àþ¤Ç¸£°ú¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë3Ì¾¤Î½÷À¼ÒÄ¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È»°Â¤ÎÁððÞ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëBiS¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥×¡¼¡¦¥ë¥¤¤µ¤ó¡¢À¤³¦187¥«¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯»ö¶È¤ÇÂçÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÇ¯¾¦40²¯±ß¡¦¼Ò°÷400Ì¾¤òÂ«¤Í¤ëÉÒÏÓ¼ÒÄ¹¤Î¶áËÜ¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤ËÂç´ë¶È¤Î²ñµÄ¤Ë¥®¥ã¥ë¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡Ö¥®¥ã¥ë¼°¥Ö¥ì¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼ÒCGO¥É¥Ã¥È¥³¥àÂåÉ½¡¦¥Ð¥Ö¥ê¡¼¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥®¥ã¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥®¥ã¥ë¼°¥Ö¥ì¥¹¥È¡×¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡û¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸
15Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù(Ëè½µÆüÍË20:00¡Á)#106¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó&Èþ¾¯½÷¤¬Âç½¸¹ç! ºÇ¶¯¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤òÂç¸ø³«¡õ¿Æ¤âÅÐ¾ì¤·¤Á¤ã¤¦¤¾! SP¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£±þÊçÁí¿ô1Ëü6,000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¸«»ö¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿Ãæ³Ø2Ç¯À¸¡¦±à»³ÌïÆäÅÔ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê±à»³¤µ¤ó¤Ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤Æ¤¿?¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡Ö²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ø²¶¥¤¥±¥á¥ó¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢±à»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡×¤È²óÅú¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È¥â¥Æ´ü¤Ê¤Î?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é!¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅú¤¨¡¢·ó¶áÂç¼ù(EXIT)¤¬¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥â¥Æ´ü¤À¤«¤é!¡×¤È±Ô¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²áµî¤Ë¤Ï15¿Í¤«¤é¹ðÇò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ3¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦»ö¾ð¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤¬¡¢Êì¡¦°¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¼¡½µ2·î22Æü¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#107¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯! ¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å½÷À¼ÒÄ¹Âç½¸¹ç!¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÆüËÜ¤òºÇÁ°Àþ¤Ç¸£°ú¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë3Ì¾¤Î½÷À¼ÒÄ¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È»°Â¤ÎÁððÞ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëBiS¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥×¡¼¡¦¥ë¥¤¤µ¤ó¡¢À¤³¦187¥«¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯»ö¶È¤ÇÂçÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÇ¯¾¦40²¯±ß¡¦¼Ò°÷400Ì¾¤òÂ«¤Í¤ëÉÒÏÓ¼ÒÄ¹¤Î¶áËÜ¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤ËÂç´ë¶È¤Î²ñµÄ¤Ë¥®¥ã¥ë¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡Ö¥®¥ã¥ë¼°¥Ö¥ì¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼ÒCGO¥É¥Ã¥È¥³¥àÂåÉ½¡¦¥Ð¥Ö¥ê¡¼¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥®¥ã¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥®¥ã¥ë¼°¥Ö¥ì¥¹¥È¡×¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡Ä¡£