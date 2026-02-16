¡È´ñÀ×¤Î43ºÐ¡É»³Àî·ÃÎ¤²Â¡¢¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¼ã¤¹¤®¤ë¡×¡¡2»ù¤ÎÊì
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³Àî·ÃÎ¤²Â¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È´ñÀ×¤Î43ºÐ¡É»³Àî·ÃÎ¤²Â¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¡É¤â¡Ê12Ëç¡Ë
¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À»³Àî¡£SNS¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç¤Î¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö»Ñ¡£²£¤¿¤ï¤ê¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¼ã¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»³Àî·ÃÎ¤²Â¡Ê¤ä¤Þ¤«¤ï ¤¨¤ê¤«¡Ë
1982Ç¯3·î7Æü¡¢´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î43ºÐ¡£90Ç¯Âå¤è¤ê»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£2007Ç¯2·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥â¥ó¥¥Ã¥¡¼¡Ê¸½¡§¤ª¤µ¤ë¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢2010Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò¡¢2013Ç¯3·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»³Àî·ÃÎ¤²Â¡×Instagram¡Ê@erika_3_official¡Ë
