º´ÅÄ¿¿Í³Èþ48ºÐ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦º´ÅÄ¿¿Í³Èþ¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´ÅÄ¿¿Í³Èþ48ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍýÁÛÅª¡×¡¡¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤âÌ¥ÎÏÅª¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡2008Ç¯10·î¤Ë·ëº§¡¢2009Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò¡¢2010Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ëº´ÅÄ¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï48ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤ÏÈþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶á±Æ¤òÅÙ¡¹ÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿ÈÂÎ¤¬åºÎï¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¾°³î¤Ä²Ä°¦¤¤¡ª¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀÖ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤Ç¤¹¡×¡ÖÂåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Öº´ÅÄ¿¿Í³Èþ¡×Instagram¡Ê¡÷sadamayumi¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´ÅÄ¿¿Í³Èþ48ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍýÁÛÅª¡×¡¡¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤âÌ¥ÎÏÅª¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡2008Ç¯10·î¤Ë·ëº§¡¢2009Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò¡¢2010Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ëº´ÅÄ¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï48ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤ÏÈþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶á±Æ¤òÅÙ¡¹ÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿ÈÂÎ¤¬åºÎï¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¾°³î¤Ä²Ä°¦¤¤¡ª¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀÖ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤Ç¤¹¡×¡ÖÂåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Öº´ÅÄ¿¿Í³Èþ¡×Instagram¡Ê¡÷sadamayumi¡Ë