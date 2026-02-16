Kis-My-Ft2¡¢½é¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤Ç¡ã¥«¥Î¥Õ¥§¥¹2026¡ä¤ØÅÐ¾ì¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¤Î¶¦±é¤â
2·î14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü) ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¼íÌî±Ñ¹§¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ã¥«¥Î¥Õ¥§¥¹2026¡ä¤ËKis-My-Ft2¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
Kis-My-Ft2¤È¤·¤Æ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¡£ÅöÆü¤Ï¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®ÎÌ¤ÎÃæ¡¢Kis-My-Ft2¤ÎÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀé²ì·ò±Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖKeep it 100¡×¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê¤¬¤é¤âºÙ¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¡£Â³¤¯¡ÖFIGHTERS¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¡¢¥¥¹¥Þ¥¤¤é¤·¤¤¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢´ÑµÒ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
MC¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªKis-My-Ft2¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ý¤Ë¤·¡¢²ñ¾ì¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
Kis-My-Ft2¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø10Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤Ç¡¢MC¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¤Ï¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¡¢¡ÖÈÖÁÈÆâ¤Ç¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ËÀçÂæ¤Î¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÜ¾ë¸©¤òÂè£²¤Î¸Î¶¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÜ¾ë°¦°î¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢Ì¾¶Ê¡ÖLuv Bias¡×¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖTokyo-Kis¡×¡£Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÈà¤é¤À¤«¤é¤³¤½²Î¤¨¤ë¡ÖÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾¤Ø¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢15¼þÇ¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖUNISON¡×¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢²áµî¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä°ì¶Ê¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´ÑµÒ¤Î²ÎÀ¼¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æºî¤é¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¶¯¤¯¡¦²Ú¤ä¤«¤Ë¡¦í÷¤·¤¯Êâ¤ßÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤·è°Õ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë15¼þÇ¯¤Î¡È³«ËëÀë¸À¡É¤È¸À¤¨¤ë¡£¥Õ¥§¥¹¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¶«¤Ó¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¡¢¡ÖThank you¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤ÈµÜÅÄ¤¬¡Ö¤»¡¼¤Î¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´ÑµÒ¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖThank you¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È°ìÀÆ¤Ë²Î¤¤½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£´ÖÁÕ¤Ç¤ÏÀé²ì¤¬¡ÖThank you¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò³«ºÅ¡ª¡×¤È²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤¿¿Í¤âÉé¤±¤¿¿Í¤â¡¢Thank you¡ª¡×¤È¹¬¤»¤Ê¥à¡¼¥É°î¤ì¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£Æó³¬Æ²¤Î¡Ö°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ªfeat. ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¡ª¥é¥¹¥È¥µ¥ÓÁ°¤Î´ÖÁÕ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÆó¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿å«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤ÏMC¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦¼íÌî±Ñ¹§¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î¶õ¤»þ´Ö¤òKis-My-Ft2¤ÏÀçÂæ¤Ç¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢µÜÅÄ¡¦¶Ì¿¹¤ÎÝ¯ÅÄ¿À¼Ò¤Þ¤Ç»²ÇÒ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë²ñ¾ìÃæ¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Kis-My-Ft2½é¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿Kis-My-Ft2 ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãKis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¡ä²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤ò¤·¤¿¡Ø¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ªfeat.¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡× from Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. Keep it 100
2. FIGHTERS
3. Luv Bias
4. Tokyo-Kis
5. UNISON
6. Thank you¤¸¤ã¤ó¡ª
7. ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ªfeat. ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://kis-my-ft2.lnk.to/kanofes2026
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Kis-My-Ft2 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Kis-My-Ft2 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡Kis-My-Ft2 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Kis-My-Ft2 ³Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹