Åì±Ç¤¬¥¿¥¤ºÇÂç¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¡Ö£Í¡¡£Ó£Ô£Õ£Ä£É£Ï¡×¤È¤Î¶¦Æ±À½ºî¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Äù·ë¤òÈ¯É½
¡¡Åì±Ç¤Ï£±£¶Æü¡¢¥¿¥¤¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡Ö£Í¡¡£Ó£Ô£Õ£Ä£É£Ï¡×¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¶¦Æ±À½ºî¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Í¡¡£Ó£Ô£Õ£Ä£É£Ï¡×¤Ï±Ç²èÀ½ºî¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥¿¥¤ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ç²è´Û¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¥¿¥¤¤ÎÌó£·³ä¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¡£Åì±Ç¤¬£²£°£²£³Ç¯¤ËÇÛµë¤·¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ö£Ä£å£á£ô£è¡¡£×£è£é£ó£ð£å£ò£å£ò¡×¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç¶½¼ý£²£µ²¯±ß¤ò¤³¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åì±Ç¡¦µÈÂ¼Ê¸Íº¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¹ñºÝÅª±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£