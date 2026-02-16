´ñÀ×¤Î56ºÐ½÷À·Ý¿Í¡¡¡ÖÌÓ·ê¤¬¤Ê¤¤¡×K―POP¥¢¥¤¥É¥ë¤È3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¾õÂÖ¡¡¾×·â¥¹¥«ー¥È¾æ¤Î¡È»°½ÅÁÕ¡É
¡¡É×ÉØÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Ä¤ß♥¤µ¤æ¤ê¡×¤Î♥¤µ¤æ¤ê¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¾×·â¥¹¥«ー¥È¾æ¤Î¡È»°½ÅÁÕ¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3¿ÍÊÂ¤Ö¤È°µ´¬¡¡ºÙ¤¯¤ÆÄ¹～¤¤¡ª¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊµÓ¤¬¤º¤é～¤ê
¡¡♥¤µ¤æ¤ê¤Ï¡ÖK―POP¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ØSTAYC¡Ù¤Î¥¹¥ß¥ó¥Á¥ã¥ó¡¡¥æ¥ó¤Á¤ã¤ó¤È～¡×(¸¶Ê¸¤Þ¤Þ)¤È3¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖSTAYC¡×¤Ï¥¹¥ß¥ó¡¢¥æ¥ó¡¢¥·¥¦¥ó¡¢¥¢¥¤¥¶¡¢¥·ー¥¦¥ó¡¢¥¸¥§¥¤¤Î6¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ã¤ï¤¤¤¤～¡¡°ìÀ¸·üÌ¿ÆüËÜ¸ì»È¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶·ã¤Ü¤è～¡¡¤½¤·¤Æ¡¡ÌÓ·ê¤¬¤Ê¤¤¡ª¡¡¤Ê¤¤¡ª¤Ê¤¤¡ª¤Ê¤¤¡ª¡¡¸«Åö¤¿¤é¤Ê～¤¤¡ª¡×¤ÈÈþÈ©¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ä¤ë¤Ã¤Ä¤ë¤ó¡¡ÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Î´¬～¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£56ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´ñÀ×¤ÎÈþËÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë♥¤µ¤æ¤ê¤ò´Þ¤á¡¢¤Þ¤µ¤ËÈþÇòÈþ½÷¤Î½¸¹ç¡£¥¹¥«ー¥È¾æ¤Ï¥¹¥ß¥ó¤È¥æ¥ó¤è¤ê¤â♥¤µ¤æ¤ê¤¬ºÇ¤âÃ»¤¤¡£
¡¡1·î22Æü¤ÎÅê¹Æ¤ÇÆ¬ÄºÉô¤ÎÃ¦ÌÓ¾É¤ò¹ðÇò¤·¡¢2·î7Æü¤Ë¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë♥¤µ¤æ¤ê¡£É×¤ò¤Þ¤¸¤¨¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö1st albumÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹～¡×¤È11Æü¤ËÆüËÜ1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSTAY ALIVE¡×¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖSTAYC¡×¤ÎPR¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¤Î¥ïー¥É¤¬¤º¤é¤ê¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÂÄ¹～¤¤¡×¡Ö¤µ¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¡¢¥»¥ó¥¿ー¤ä¤ó¤Í¡©¡×¡Ö»Ð¤µ¤ó¤âÉé¤±¤Æ¤Ø¤ó¤è¡×¡Ö3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È♥¤µ¤æ¤ê¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò²þ¤á¤Æ¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
