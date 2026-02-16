¤¢¤¹¤«¤é¶âÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï´¨¤µ¤¬Ìá¤ëÆü¤â ¤¤ç¤¦¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°Ž¥´ôÉìŽ¥ÄÅ¤Ç15¡îÁ°¸å °¦ÃÎŽ¥´ôÉìŽ¥»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê2/16 Ãë¡Ë
¤¤ç¤¦¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢É÷¤Î¶¯¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¢¤¹¤«¤é¶âÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï´¨¤µ¤¬Ìá¤ëÆü¤â ¤¤ç¤¦¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°Ž¥´ôÉìŽ¥ÄÅ¤Ç15¡îÁ°¸å °¦ÃÎŽ¥´ôÉìŽ¥»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê2/16 Ãë¡Ë
Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï14.7¡î¤Ç¡¢É÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Î¸á¸å¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤ÎÈôÂÍÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤ÏÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÀöÂõÊª¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤á¤Æ´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿ÌîÉô¤Ç15¡îÁ°¸å¤È¡¢ÆüÃæ¤Ï3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ìë¤ÏÄ«¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¹¤«¤é¶âÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï´¨¤µ¤¬Ìá¤ëÆü¤â
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
º£½µ¤âÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¹²ÐÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤¬Ìá¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢½µËö¤Ï³ÆÃÏ¤Çµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤²¹¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£