Åì³¤ÃÏÊý¤ÏÀ²¤ì¤ÆÃÈ¤«¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¡¡19Æü¤Ï´¨¤µÌá¤ë¤â°ì»þÅª¡¡3Ï¢µÙ¤ÎÅ·µ¤¤äµ¤²¹¤Ï?
Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè2½µ´Ö¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ë´¨¤µ¤¬Ìá¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¨ÃÈ¤ÎÊÑ²½¤ä¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü16Æü(·î)¤âÃÈ¤«¤ÊÍÛµ¤¤¬Â³¤¯¡¡ÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï±«¤äÀã¤Î½ê¤¬
º£Æü16Æü(·î)¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÈ¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Í¥Àª¤Ç¡¢É÷¤ÎÎä¤¿¤µ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸á¸å¤â¡¢°¦ÃÎ¸©¤ä´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©¤Ç¤Ï¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÈôÂÍËÌÉô¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÃæÉô¤äÅìÉô¡¢°ËÆ¦¤Ç¤Ï¡¢½Ù²ÏÏÑÉÕ¶á¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¶ÉÃÏÅª¤Êµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Í¼Êý¤«¤é±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¼¾¤Ã¤¿Àã¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Á°²ó(2·î7Æü¡Á8Æü)¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÀã¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü17Æü(²Ð)¤ÎÄ«¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½µ´ÖÅ·µ¤¡¡3Ï¢µÙ¤ÎÅ·µ¤¤äµ¤²¹¤Ï?
ÌÀÆü17Æü(²Ð)¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤ß¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢°¦ÃÎ¸©ÅìÉô¤«¤éÀÅ²¬¸©¤Ï¡¢±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
18Æü(¿å)¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢19Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤ÏÂçÂÎÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤Ï¡¢18Æü(¿å)¸á¸å¤«¤é19Æü(ÌÚ)¸áÁ°Ãæ¤Ï¡¢Àã¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÀã¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£20Æü(¶â)¤Ï¡¢ÂçÂÎÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ï¡¢½éÆü¤Ï¹¤¯À²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£22Æü(Æü)¤È23Æü(·î)¤Ï¡¢»±¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¹ß¤ë¤è¤¦¤Ê±«¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤Ï¥°¥ó¤È¾å¾º¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤Ï21Æü(ÅÚ)¤Ï17¡î¡¢22Æü(Æü)¤Ï18¡î¡¢23Æü(·î¡¦½ËÆü)¤Ï15¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£3Ï¢µÙÃæ¤Ï¡¢½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤ÊÍÛµ¤¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½µ´Ö²ÖÊ´Èô»¶Í½Â¬¡¡º£Æü16Æü(·î)¤È21Æü(ÅÚ)¤ÏÀÅ²¬¤Ç¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ
Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤¿ÃÏ°è¤ä¡¢Èô¤ÖÎÌ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤â¡¢¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÅ²¬¤Ç¤Ïº£Æü16Æü(·î)¤È3Ï¢µÙ½éÆü¤Î21Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
24Æü(²Ð)¡Á3·î1Æü(Æü)¡¡25Æü(¿å)¤Ï¹¤¯±«¤ÎÍ½ÁÛ
3Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î24Æü(²Ð)¤Ï¡¢Å·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ç¡¢¼¡Âè¤Ë±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£25Æü(¿å)¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ËÜ½£¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±«¤Î¹ß¤ëÈÏ°Ï¤ä¹ß¤ëÎÌ¤¬º£¸åÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£26Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¡¢°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï¡¢À²¤ì¤ì¤Ð¡¢Æüº¹¤·¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
