2026¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¡Ê18¡Ë¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ê28¡Ë¤È²ñ¤¤¡¢¡È¶â¥á¥À¥ë¤Î±¿µ¤¡É¤òÆÏ¤±¤¿¡£
15Æü¡¢Âç´ÚÂÎ°é²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤ÎÁª¼êÂ¼¤òË¬¤ì¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤¬¡Ö°ÊÁ°¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥óÁª¼ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬²÷¤¯±þ¤¸¡¢¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂÎ°é²ñ¤Ï¡Ö¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï²ñ¤¦¤Ê¤êÊú¤¤·¤á¤Æ´î¤Ó¡¢½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£Èó¾ï¤ËÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î·òÆ®¤òµ§¤ê¡¢¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Áª¼ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸åÇÚ¤Ø¤Î·É°Õ¤È°¦¾ð¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£Âç²ñºÇÂç¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤¬¸½¤ì¤¿Áª¼êÂ¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤ÏÉ¹¾å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤Î±¿µ¤¤òÊ¬¤±¤Æ²ó¤Ã¤¿¤ÈÂÎ°é²ñ¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï13Æü¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë3¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë2¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î½÷²¦¡É¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¡¢½÷»Ò¥ê¥ì¡¼¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¡£