NiziU¡¢¼«¿È5ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¿Ê²½¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¤¬¡¢14Æü¡¢15Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo ¥Û¡¼¥ëA¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØNiziU Live with U 2026 ¡ÈNEW EvoNUtion¡É¡×¤ò³«ºÅ¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ò³«Ëë¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢NiziU¤Ë¤È¤Ã¤Æ5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡£ºòÇ¯9·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ21ÅÔ»Ô23²ñ¾ì32¸ø±é¤È¤¤¤¦¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇÂ¿¸ø±é¿ô¤«¤Ä½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿NiziU¡£2Ç¯4¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNew Emotion¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ¿·¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÇ®¤¤»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÈNEW EvoNUtion¡É¤Ï¡ÖEvolution¡×¡Ê¿Ê²½¡Ë¤«¤éÍè¤ëÂ¤¸ì¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÎÄÌ¤ê¾ï¤Ë»ß¤Þ¤Ê¤¤¡ÖNiziU¤Î¿Ê²½¡×¤ò³Æ½ê¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬Î®¤ì»Ï¤á¡¢Íè¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬MAX¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°áÁõ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿MAKO¡¢RIO¡¢MAYA¡¢RIKU¡¢AYAKA¡¢MAYUKA¡¢RIMA¡¢MIIHI¡¢NINA¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢NINA¤Î¡ÖAichi, make some noise!!¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¥é¥¤¥Ö¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖI AM¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNew Emotion¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ê³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¡£2023Ç¯¤Î2nd¥Ä¥¢¡¼¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢SUMMER SONIC¤äROCK IN JAPAN FESTIVAL¤È¤¤¤Ã¤¿Âç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ ¡ÈNiziU BAND¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤½¤Î·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡È¿Ê²½¡É¤ò´Ñ¤ë¤â¤Î¤ËÍ¿¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢4·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë2nd EP¡ØGOOD GIRL BUT NOT FOR YOU¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢RIKU¤Î¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¡ÖDear¡Ä¡×¤ò²Î¾§¡£NiziU¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Ï²áµî¤«¤é¼þÃÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¤ÏYouTube¤ÎNINA Birthday Contents¤È¤·¤ÆÀ¾Ìî¥«¥Ê¡ÖBest Friend¡×¤Î¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½Ð±é¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¤È¤½¤Î³Ú¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·É°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÂçÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò9¿Í9¿§¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¡¢¤½¤Î¶¯¤¤°¦¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¶Æ°¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÏÂ³¤¡¢¡ØGOOD GIRL BUT NOT FOR YOU¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖToo Bad¡×¤â½éÈäÏª¤·¤¿¡£NiziU¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬±Ç¤¨¤ëËë´Ö±ÇÁü¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¤Á®¸÷¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿Í¤º¤ÄÅÐ¾ì¡£ÇØ·Ê¤ÎLED¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÖToo Bad¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬Ê¨¤¤¢¤¬¤ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼6Ç¯ÌÜ¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ÓÏ½¤ò¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤âÁ´°÷¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¿Ê²½¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢½ª»Ï¤½¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¿ë¤Ë³«Ëë¡£¤³¤Î¸å¤âËÌ³¤Æ»¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¡¢Ê¡²¬¤Î¸ø±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³Æ²ñ¾ì¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Î·èÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¸ø±é¤Ç»ØÄêÀÊ¡¿Ãí¼áÉÕ»ØÄêÀÊ¡¿Î©¸«¤ÎÄÉ²ÃÈÎÇä¡ÊÀèÃåÀ©¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
