½¸±Ñ¼Ò¡ß¥ì¥¹¥Ý¡¼¥È¥µ¥Ã¥¯Âè5ÃÆ¥³¥é¥Ü¡¡¡ØMAQUIA¡Ù¡ØBAILA¡Ù¡Øeclat¡Ù¡ØLEE¡Ù¤Ë¥Ý¡¼¥ÁÂç¾®2¸Ä¥»¥Ã¥ÈÉÕÏ¿
¡¡½¸±Ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£4»ï¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥¹¥Ý¡¼¥È¥µ¥Ã¥¯¡ÊLeSportsac¡Ë¡×¤È5ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¡£20ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØMAQUIA¡Ê¥Þ¥¥¢¡Ë¡ÙÄÌ¾ïÈÇ4·î¹æ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¿·ºîÊÁ¤ä¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÂç¾®¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ²èÁü¡Û¥ì¥¹¥Ý¡¼¥È¥µ¥Ã¥¯Âè5ÃÆ¥³¥é¥Ü¡ª³Æ»¨»ï¤ÎÉÕÏ¿¡õÉ½»æ²èÁü
¡¡ÂÐ¾Ý»¨»ï¤Ï27ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØBAILA¡Ê¥Ð¥¤¥é¡Ë¡ÙÄÌ¾ïÈÇ4·î¹æ¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¡Øeclat¡Ù4·î¹æ¡¢3·î6ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØLEE¡Ù4·î¹æÄÌ¾ïÈÇ¡£¥Ý¡¼¥Á¤ÎÂç¾®2¸Ä¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï½é¤Î»î¤ß¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥°¥í¥°¥é¥ó¥Æ¡¼¥×¤Ç±ï¼è¤Ã¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤È¡¢Æ±ÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»ÅÍÍ¡£Ëè²ó´°Çä¤¬Â³¤¯¿Íµ¤´ë²è¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¤¤¤¥Ý¡¼¥Á¤Ï½Ä15¥»¥ó¥Á¡ß²£20¥»¥ó¥Á¡¢¾®¤µ¤¤¥Ý¡¼¥Á¤Ï½Ä8¥»¥ó¥Á¡ß²£11¥»¥ó¥Á¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Þ¥Á¤Ê¤·¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¤Ç¡¢¤«¤µ¤Ð¤é¤º¹â¤¤¼ýÇ¼ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¥³¥¹¥á¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢»Å»öÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä»Ò¤É¤â¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤òÂç¾®¤ÇÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¼«ÂðÍÑ¤È»ý¤ÁÊâ¤ÍÑ¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡³Æ»ï¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥×¥ê¥ó¥È¤òºÎÍÑ¡£¡ØMAQUIA¡Ù¤ÏÇ¡ßºùÊÁ¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È¡£ºù¤Î²Ö¤ä¤Ä¤Ü¤ß¤¬Éñ¤¦Ãæ¤ÇÍ·¤ÖÇ¤òÉÁ¤¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥í¥´¥Æ¡¼¥×¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¡ØBAILA¡Ù¤Ï¥Ç¥Ë¥à¸«¤¨¤¹¤ëÇ»º°ÃÏ¤Ë¥Ô¥¯¥»¥ë¥¢¡¼¥È¤Î¸¤¤òÇÛ¤·¤¿¥ï¥ó¥³ÊÁ¡£¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤ä¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¡¢¥À¥ë¥á¥·¥¢¥ó¡¢¥Á¥ï¥ï¤Ê¤É11¼ï¤Î¸¤¼ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Øeclat¡Ù¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥ÉÊÁ¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¸þ¤±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¨¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¡ØLEE¡Ù¤ÏÇòÃÏ¤Ë¥ì¥â¥óÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ë¤«¤µ¤äÈË±É¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¥ì¥â¥ó¤ò¥â¥À¥ó¤ËÉÁ¤¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤Î¤ª¤½¤í¤¤»È¤¤¤âÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥¹¥Ý¡¼¥È¥µ¥Ã¥¯ÆÃ½¸¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢³Æ»ï¤È¤âÆÃÊÌÈÇ¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈÇ¤Ê¤ÉÉÕÏ¿¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤·ÁÂÖ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ²èÁü¡Û¥ì¥¹¥Ý¡¼¥È¥µ¥Ã¥¯Âè5ÃÆ¥³¥é¥Ü¡ª³Æ»¨»ï¤ÎÉÕÏ¿¡õÉ½»æ²èÁü
