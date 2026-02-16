2¿Í¾è¤ê¥Ð¥¤¥¯ ·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¡¡¥Ð¥¤¥¯¸åÉôºÂÀÊ¤Î19ºÐÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ ¥Ð¥¤¥¯±¿Å¾¤Î18ºÐÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤âÏÓ¤Ë¤±¤¬¡¡µÜ¾ë¡¦Âç²Ï¸¶Ä®
¤¤Î¤¦¸á¸å6»þÈ¾º¢¡¢µÜ¾ë¸©Âç²Ï¸¶Ä®¤Î¹ñÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢2¿Í¾è¤ê¤Î400cc¥Ð¥¤¥¯¤È·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿19ºÐ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¤ËÂÎ¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿18ºÐ¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤âÏÓ¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
