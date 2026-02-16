ÅôÌý¤Ë¥¬¥½¥ê¥óº®Æþ¤«Ì±²È²ÐºÒ¡¡´ôÉì¡¦Âç³À»Ô¤ÎµëÌý½êÈÎÇä
¡¡´ôÉì¸©Âç³À»Ô·§ÌîÄ®¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö¥¥°¥Ê¥¹ÀÐÌýÀ¾Ç»¡×¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤¬º®Æþ¤·¤¿ÅôÌý¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢Âç³À¾ÃËÉÁÈ¹ç¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Å¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÅôÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡¢Ì±²È1Åï¤¬Ç³¤¨¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ÁÈ¹ç¤¬º®Æþ¤Î·Ð°Þ¤ä²ÐºÒ¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÁÈ¹ç¤äÂç³À½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¤Ï9Æü¡¢Æ±»ÔÀÖºäÄ®¤Î2³¬·ú¤ÆÌ±²È¤ÇÈ¯À¸¡£²È²°¤ÏÂç¤¤¯¾ÆÂ»¤·¡¢½»Ì±¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÈ¯²Ð¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥óÆþ¤ê¤ÎÅôÌý¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1·î29Æü¡Á2·î13Æü¡£