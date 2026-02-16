Âç¸æ½ê·Ý¿Í¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤È»î¹ç¸å¤Ë·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¶âÅÄÀµ°ì¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È²¦Äç¼£¡¢¥µ¡¼¥ÉÄ¹ÅèÌÐÍº¡×
¡¡¡È¸µÁÄÍç·Ý¿Í¡É¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬¡¢¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤ËÅÐÃÅ¡£¥×¥íÌîµå¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖÌ¾µå²ñ¡×¥Á¡¼¥à¤È¤Î»î¹ç¸å¤Ë°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤·¤¯¤¸¤ê»ö·ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
【動画】始球式で全裸に！岩手の伝説的な"裸芸"の数々（実際の映像）
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢²áµî¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¡È¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡É¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
¡¡2·î13Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î²á·ã¤Ê¥í¥±¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÎáÏÂ¤Ç¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥È!! Íç·Ý¥ì¥¸¥§¥ó¥É·Ý¿Í¤·¤¯¤¸¤êSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼«¿È¤ÎÍç·Ý¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¿ô¡¹¤Î¤·¤¯¤¸¤ê·à¤ò¼ø¶È¡£¼ø¶È¤Ë¤Ï¡¢Ã´Ç¤¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼À¸ÅÌ¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¡¢¤½¤Î¤Û¤«À¸ÅÌ¤È¤·¤Æ°Ë½¸±¡¸÷¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤ÈÌîµå¤Î»î¹ç¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¶âÅÄÀµ°ì¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È²¦Äç¼£¤µ¤ó¡¢¥µ¡¼¥ÉÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿ï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢»î¹ç¸å¤Î¶À³ä¤ê¤Ç°æ¼ê¤Ï¡ÖÃ¦¤°¤Ù¤¤«¡¢¤¤¤ä¡ÈÀäÂÐ¤Ë¡ÉÃ¦¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È³ëÆ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã®¤¬³ä¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÁ´Íç¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¤ªÀè¤Ë¼ºÎé¤·¤Þ¡Á¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤è¤¦¤Ë¼òÃ®¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¡¢Â¼ÅÄÃû¼£¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªÁ°²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È·ãÅÜ¡£°æ¼ê¤Ï¡¢Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î°®¤ê¤ÇÆ¬¤ò»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤¬Åà¤ê¤Ä¤¯Ãæ¡¢»Õ¾¢¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬¡ÖÇÏ¼¯ÌîÏº¡ª¤ªÁ°¡¢¤½¤ì¤é¤Ã¤¤çÄÒ¤±¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡×¤È°ì¸ÀÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ä²¦Äç¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢°æ¼ê¤¬Á´Íç¤ÇÆþ¤Ã¤¿¼òÃ®¤Î¼ò¤ò¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤»þÂå¤À¡×¡Ö»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ä¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°æ¼ê¤Ï¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£