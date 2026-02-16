¿Æ»Ò3¿ÍÉà¤Ç»¦³²ÍÆµ¿¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×ºØÆ£½ßÈï¹ð¤¬½é¸øÈ½¤ÇÌµºá¼çÄ¥¡ÄÊÛ¸îÂ¦¡ÖÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ê¤¤¡×¡¡ÈÓÇ½»Ô¿Æ»Ò3¿Í»¦³²
ºë¶Ì¡¦ÈÓÇ½»Ô¤Ç2022Ç¯¡¢¿Æ»Ò3¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºØÆ£½ßÈï¹ð¡Ê43¡Ë¤Ï2022Ç¯12·î¡¢ÈÓÇ½»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¤µ¤ó¡ÊÅö»þ69¡Ë¤ÈºÊ¤Î¿¹ÅÄÀô¤µ¤ó¡ÊÅö»þ68¡Ë¡¢Ä¹½÷¤Î¿¹ÅÄ¥½¥Õ¥£¥¢¥Ê·Ã¤µ¤ó¡ÊÅö»þ32¡Ë¤Î3¿Í¤ò¤ª¤Î¤Ç¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ºØÆ£Èï¹ð¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖºØÆ£¤µ¤ó¤ÏÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÇÛÀþ¤òÀÚ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£