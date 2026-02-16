¡ÖÅìËÌÆ»¡Ý¾ïÈØÆ»¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥ë¡¼¥È¡×¤¬»þÃ»¤Ø¡ª »Ô³¹ÃÏ¤Þ¤ë¤Ã¤È²óÈò¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¬3·îÁ´Àþ³«ÄÌ Ê¡Åç
¡¡Ê¡Åç¸©¤¬À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¹ñÆ»288¹æ¡ÖÁ¥°ú¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤¬2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Î¤«¤Ë»þÃ»¤À¡Ä¡ª¡Û¤³¤ì¤¬Á´Àþ³«ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÁ¥°ú¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¹ñÆ»288¹æ¤ÏÊ¡Åç¸©·´»³»Ô¤«¤é¡¢ÉÍÄÌ¤ê¤ÎÁÐÍÕÄ®¤Ë»ê¤ë¹ñÆ»¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¡¢Á¥°ú¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÏJRÈØ±ÛÅìÀþ¤ÎÁ¥°ú±Ø¤¬¤¢¤ëÅÄÂ¼»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¡¢µìÁ¥°úÄ®¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ò²óÈò¤¹¤ëÌó6.8km¡£1996Ç¯ÅÙ¤«¤é»ö¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë½ç¼¡³«ÄÌ¤·¡¢º£²ó¡¢ÈØ±ÛÅìÀþ¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹Éô¤ò´Þ¤à»Ä¤êÌó4km¤¬³«ÄÌ¤·¤ÆÁ´ÄÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªÅö½é¡¢3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î³«ÄÌ¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¹©»ö²Õ½ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÃÏ²¼¿å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÃÏÈ×²þÎÉ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢6Æü¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ¯ÅÙÆâ¤Î³«ÄÌ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ï¡Ö¤Õ¤¯¤·¤ÞÉü¶½ºÆÀ¸Æ»Ï©¡×¤È¤·¤Æ¡¢Êª»ñÍ¢Á÷¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¶ÛµÞÍ¢Á÷Ï©¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅìËÌÆ»¤È¾ïÈØÆ»¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤âÃ»Íí¥ë¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾Ï©Àþ¤ò¤Ä¤Ê¤°ÈØ±ÛÆ»¤äÈØ±ÛÅìÀþ¤È¤â¡¢Á¥°ú¤«¤é¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¤ÆÆî¤Î¤¤¤ï¤»Ô¤òÌÜ»Ø¤¹Àþ·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÆ»288¹æ¤Ï·´»³»Ô¤ÈÁÐÍÕÄ®¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÅìÀ¾¤Ë·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈØ±ÛÆ»¤ÎÁ¥°ú»°½ÕIC¤«¤é¡¢¾ïÈØÆ»¤ÎÂç·§IC¤Þ¤Ç¤Ï50km¼å¡¢Ìó1»þ´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Á¥°ú¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ò²óÈò¤¹¤ë¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î³«ÄÌ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£