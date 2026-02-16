³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¡Ö±ÒÀ±ÄÌ¿®AI¡×Äó°Æ¤¬JAXA¤Î±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¤ËºÎÂò
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤Î±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ³«È¯¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼«¼Ò¤ÎÄó°Æ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¼¡À¤Âå±ÒÀ±ÄÌ¿®AI¡×¤ò³«È¯¤·¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ÈÃÏ¾å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÅý¹ç±¿ÍÑ¤ä¼þÇÈ¿ô¶¦ÍÑµ»½Ñ¤Î¼Â¾Ú¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡JAXA¤¬¸øÊç¤·¤¿µ»½Ñ³«È¯¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ÈÃÏ¾å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÅý¹ç±¿ÍÑ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼þÇÈ¿ô¶¦ÍÑµ»½ÑÅù¤Î³«È¯¡¦¼Â¾Ú¡×¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÃæÈø¸¦µæ¼¼¤¬Ï¢·Èµ¡´Ø¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¡£¸¦µæ³«È¯¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±çÁí³Û¤ÏºÇÂç110²¯±ß¡£
¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ÈÃÏ¾å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÅý¹ç±¿ÍÑ¥¤¥áー¥¸
¡¡³Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¼¡À¤Âå±ÒÀ±ÄÌ¿®AI¡×¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ò´ÉÍý¡¦À©¸æ¤¹¤ëµ¡Ç½¡£Æ±°ì¼þÇÈ¿ôÂÓ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÄãµ°Æ»±ÒÀ±¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄÌ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¾å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤Î´³¾Ä¤ò²óÈò¤·¤Ä¤Ä¡¢±ß³ê¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¿Þ¤ëµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¨¥ê¥¢¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËAI¤¬±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ÎÄäÇÈ¤äµ¯Æ°¤ò¼«Æ°À©¸æ¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£ºÒ³²»þ¤ä¥æー¥¶ー°ÜÆ°¤ËÈ¼¤¦¥Ï¥ó¥É¥ªー¥ÐーÈ¯À¸»þ¤Ç¤â¡¢ºÇÅ¬¤ÊÄÌ¿®´Ä¶¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î～2031Ç¯3·îËö¤ÎÍ½Äê¡£ÅìµþÂç³Ø¤ÏRIC¡ÊRAN Intelligent Controller¡Ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎJAXA»ö¶È¤Ø¤ÎºÎÂò¤òÄÌ¤¸¤Æ±ÒÀ±ÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ÈÆüËÜ¤ÎÄÌ¿®µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¡£