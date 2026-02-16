¡ÖÅ¨¹ñ´é¡×¤À¤È»×¤¦30ÂåÃËÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö»³ÅÄÍµµ®¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë´éÎ©¤Á¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÅ¨¹ñ´é¡×¤ÎÇÐÍ¥¤¬Êü¤Ä°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï1·î9¡Á10Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¡»¡»´é¡ß30ÂåÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÅ¨¹ñ´é¤À¤È»×¤¦30ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2011Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¡Ø³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
2025Ç¯¤Ï±Ç²è¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¡Ø¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡Ù¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö±Ô¤µ¤Î¤¢¤ëÌÜ¸µ¤ÈÇ®ÎÌ¤¬¡¢¹¶¤á¤Î°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯Í¿¤¨¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÃË¤é¤·¤¯ÑÛ¡¹¤·¤¤´é¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£°µÅÝÅª¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¤«¤é°Ìò¤Þ¤Ç±é¤¸Ê¬¤±¡¢¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥®¥é¤Ä¤¤¤¿´ã¸÷¤È¶¸µ¤Åª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÁ´³«¤Î¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò²ø±é¡£
2026Ç¯½Õ¤ËÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶å¾ò¤ÎÂçºá¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Ë¡¤È¥â¥é¥ë¤Î¶³¦Àþ¤ËÄ©¤àÊÛ¸î»ÎÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö±Ô¤¯Ìî¿´Åª¤ÊÆ·¤È¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÌÜÉ¡Î©¤Á¤¬ÆÃÄ§¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö´ãÎÏ¤Î¶¯¤µ¡¢¹ë²÷¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÅ¨¤Ë¤¤¤¿¤éÉé¤±¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ëÌÜÎÏ¤Î¤ò¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀÄ¿¹¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³
ÊÔ¥×¥í½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
