¡ÚÂçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ£³¿Í»à½ý»ö·ï¡ÛÂáÊá¤ÎÃË¤Ï¡Ö¥°¥ê²¼¡×¤ÇÈï³²¾¯Ç¯¤é¤ÈÌÌ¼±¤«¡¡¾¯½÷¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº £±£·ºÐ²ñ¼Ò°÷¤¬»àË´¡¢¾¯Ç¯£²¿Í»É¤µ¤ì£±¿Í½ÅÂÎ
¡¡Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Ç¾¯Ç¯£³¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì»à½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡Ö¥°¥ê²¼¡×¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤é¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ÎÌµ¿¦¡¢´äºêÎ¶²æÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£±¡Ë¤Ï£²·î£±£´Æü¡¢Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë¤ÇÆàÎÉ¸©¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢³ùÅÄÎ´Ç·Î¼¤µ¤ó¡Ê£±£·¡Ë¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Î¾¯Ç¯£²¿Í¤â»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢£±¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¢¤â¤¦£±¿Í¤â£³½µ´Ö¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´äºêÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ»ÆÜËÙ¤Ë¤¢¤ë¥°¥ê¥³¤Î´ÇÈÄ¤Î²¼¤ÎÍ·ÊâÆ»¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥°¥ê²¼¡×¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤é¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢´äºêÍÆµ¿¼Ô¤¬¾¯Ç¯¤é¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¾¯½÷¤ËÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£