¥Üー¥È¥ìー¥¹ÂçÂ¼¤Ç¡¢ÂçÂ¼»ÔÌ±¸þ¤±¤ËÆù¤äÊÆ¤Ê¤É¤ò³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÆ4.5¥­¥í¤¬1500±ß¡£

Ä¹ºêÏÂµí¤Ê¤É¤ÎÆù¤ä¡¢ÌîºÚ¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£

¥Üー¥È¥ìー¥¹ÂçÂ¼¤¬ÂçÂ¼»ÔÌ±¸þ¤±¤Ë¼ý±×¤Î°ìÉô¤ò´Ô¸µ¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¡Ö´¶¼Õº×¡×¡£

Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¿©Âî±þ±ç´ë²è¤È¤·¤Æ»þ²Á¤ÇÌîºÚ¤Ï8³ä¡¢°ú¤­Æù¤ÈÊÆ¤Ï5³ä°ú¤­¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¹ØÆþ¼Ô¡Ë

¡ÖÆù¡¢ÌîºÚ¡¢ÊÆ¡¢Á´ÉôÇã¤Ã¤¿¡£°Â¤¤¤Î¤ÇÂçÂ¼»ÔÌ±¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×

ÈÎÇä²ñ¤Ïº£¸å¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢»ÔÌ±°Ê³°¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â´ë²è¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£