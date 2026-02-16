³ÎÄê¿½¹ð»Ï¤Þ¤ë ¶âÂôÀÇÌ³½ð¡Ö½éÆü30Ê¬¤ÇÆþ¾ì½ªÎ»¡×Ç¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¾å¤²¤ÇÊÑ¹¹ÅÀ¤â
½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬16Æü»Ï¤Þ¤ê¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀªË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô»ÔÀ¾Ç°¤Î±ØÀ¾¹çÆ±Ä£¼Ë¤Ë¤¢¤ë¶âÂôÀÇÌ³½ð¤Î¼õÉÕ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢³«»ÏÁ°¤Î¸áÁ°8»þÈ¾¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÇÜ¶á¤¤100¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤ï¤º¤«30Ê¬¤ÇÅöÆüÊ¬¤ÎÆþ¾ì¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Î4¿Í¤Ë3¿Í¤¬Íè¾ì¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤ÅÅ»Ò¿½¹ð¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe¡ÝTax¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÃæ¡¢»öÁ°Í½Ìó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï600¿Í¤¬¿½¹ð¤ËË¬¤ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤äµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤Î°ú¤¾å¤²¤Î¤Û¤«¡¢ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤Î½êÆÀÍ×·ï¤Î´ËÏÂ¤â¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤Î¿½¹ð¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¶âÂôÀÇÌ³½ð¡¦¾¾Â¼ÏÂÀôÉû½ðÄ¹¡Ä¡Ö¹µ½ü³Û¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ê¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¡£³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Æ°¤Ç½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öe-Tax¡×¤ÏÍè¾ì¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¡¢ºÇ½ªÆü¤¬ÆüÍËÆü¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¤Õ¤À¤ó¤è¤ê1ÆüÄ¹¤¤3·î16Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ï³«Ä£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶âÂôÀÇÌ³½ð¤Ç¤Ï3·î1Æü¤ÎÆüÍË¤Ë¸Â¤ê¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÁêÃÌ¤È¿½¹ð½ñ¤Î¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£