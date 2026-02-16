¡ÚÂ®Êó¡Û»Ô±ÄÃÄÃÏ¤Ç²ÐºÒ¡¡40ÂåÃËÀ¤¬»àË´¡¡¡Ö¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Æ¤¹¤¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶áÎÙ¤«¤éÄÌÊó¡¡Âçºå¡¦ºæ»Ô
¡¡16Æü¸áÁ°¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤Î»Ô±ÄÃÄÃÏ¤Ç²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢40Âå¤ÎÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È16Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢ºæ»ÔÃæ¶è¤Î»Ô±Ä¿¼°æËÌÄ®ÃÄÃÏ¤Ç¡Ö²Ð»ö¤Ç¤¹¡£¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Æ¤¹¤¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¤¯¤Î¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤Ê¤É16Âæ¤¬½Ð¤Æ¡¢²Ð¤ÏÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5³¬·ú¤Æ¶¦Æ±½»Âð¤Î°ì¼¼Ìó15Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ç40Âå¤ÎÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£