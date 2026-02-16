¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¹ñ»º¹õÆÚ100¡ó¤Î»Ý¤ß¤ÈÆÃÀ½¥Ô¥ê¿ÉÌ£Á¹¤À¤ì¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡Ö¶Ë»Ý¹õÆÚ¤Þ¤ó ¥Ô¥ê¿ÉÌ£Á¹¡×¤òÈ¯Çä
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë5¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÎÃæ²Ú¤Þ¤ó¤«¤é¡Ö¶Ë»Ý¹õÆÚ¤Þ¤ó ¥Ô¥ê¿ÉÌ£Á¹¡×¤ò¡¢2·î17Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó1Ëü6400Å¹¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×¤Ï¡¢¶ñºàÈæÎ¨50¡ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹ñ»º¤Î¹õÆÚ¤È¶Ì¤Í¤®¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¶ñºà¤È¡¢¤â¤Ã¤Á¤êÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢2019Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô8000Ëü¿©¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âè82²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ãæ²Ú¤Þ¤ó¡£
È¯Çä7Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï¡¢½é¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡Ê2025Ç¯1·î¤Ë¹õÆÚ¤Þ¤ó¹ØÆþ¼ÔÌó2000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡È¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤Ì£¡É¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡Ë¤Ç¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤Ì£No.1¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡È¥«¥ì¡¼Ì£¡É¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¥«¥ì¡¼¡×¤ò¡¢11·î¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤Ì£No.2¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡È¤Æ¤ê¤ä¤Ì£¡É¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¤Æ¤ê¤ä¤¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£
º£²ó¡¢Âè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤Ì£No.3¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡È¥Ô¥ê¿ÉÌ£Á¹Ì£¡É¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£
¡Ö¶Ë»Ý¹õÆÚ¤Þ¤ó ¥Ô¥ê¿ÉÌ£Á¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¢¤ë¡¢¹ñ»º¤Î¹õÆÚ¤È¶Ì¤Í¤®¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¤â¤Ã¤Á¤êÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¶ñºà¤ÎÃæ¿´¤ËÌ£Á¹¡¢Åâ¿É»Ò¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢À¸Õª¤Ê¤É¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡ÖÆÃÀ½¥Ô¥ê¿ÉÌ£Á¹¤À¤ì¡×¤òÆþ¤ì¤¿¡£Ì£Á¹¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿Ì£Á¹¸¶ÎÁ¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤È»ÝÌ£¤ò½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾ßÌý¤â¤í¤ß¤ò±£¤·Ì£¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¹Ú¤·¤¿»ÝÌ£¤Î¤¢¤ë¡ÖÆÃÀ½¥Ô¥ê¿ÉÌ£Á¹¤À¤ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¶ñ¤Î¹õÆÚ¤È¶Ì¤Í¤®¤Ë¤â¡ÖÆÃÀ½¥Ô¥ê¿ÉÌ£Á¹¤À¤ì¡×¤ÈÅâ¿É»Ò¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤È¤¸¤ï¤¸¤ï¿É¤µ¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤ÇË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤ë¤È¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
½ÅÎÌ¡¢¿©´¶¡¢ÁÇºà¡¢À¸ÃÏ¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¥¬¥Ä¥Ã¤È¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡È»ê¶Ë¤Î°ìÉÊ¡É¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¾ÞÌ£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï240±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡áhttps://www.family.co.jp