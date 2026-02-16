ÇµÌÚºä46º´Æ£Íþ²Ì¡¢Â´¶ÈÈ¯É½¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Îº´Æ£Íþ²Ì¡Ê24¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£41st¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¤ÊÕ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹¤²¡ÄÂ´¶ÈÈ¯É½¤ò¤·¤¿º´Æ£Íþ²Ì
¡¡º´Æ£¤Ï¡Öº£Æü¤Ç¡¢ÇµÌÚºä46¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ6Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤Î²Æ¡£ºäÆ»¸¦½¤À¸¤È¤¤¤¦Æ»¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºäÆ»¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Îº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤Ï¡¢¤â¤¦7Ç¯È¾¤Û¤É¤â¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö±ó²ó¤ê¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤ÎÆ»¤â¡¢3ºäÆ»¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤Ç¤âÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤¿Æü¤âÂô»³¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉºäÆ»¸¦½¤À¸¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ëÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï2001Ç¯8·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯ºäÆ»¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç³Ê¤·¡¢ºäÆ»¸¦µæÀ¸¤ò·Ð¤Æ¡¢20Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¤ÊÕ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹¤²¡ÄÂ´¶ÈÈ¯É½¤ò¤·¤¿º´Æ£Íþ²Ì
¡¡º´Æ£¤Ï¡Öº£Æü¤Ç¡¢ÇµÌÚºä46¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ6Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤Î²Æ¡£ºäÆ»¸¦½¤À¸¤È¤¤¤¦Æ»¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºäÆ»¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Îº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤Ï¡¢¤â¤¦7Ç¯È¾¤Û¤É¤â¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ëÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï2001Ç¯8·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯ºäÆ»¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç³Ê¤·¡¢ºäÆ»¸¦µæÀ¸¤ò·Ð¤Æ¡¢20Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£