À¾ÉðÉÔÆ°»º¡¢¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Ú¥Ú¡×¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»
À¾ÉðÉÔÆ°»º¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÊÝÍ¤·¡¢À¾ÉðÉÔÆ°»º¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Ú¥Ú¡×¤Î±Ä¶È¤ò¡¢ÍèÇ¯3·î¡ÊÍ½Äê¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Ú¥Ú¤Ï¡¢1992Ç¯3·î¤Î±Ä¶È³«»Ï°ÊÍè¡¢¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ËÄ¾·ë¤·¤¿»ÜÀß¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¡¢¾å¼Á´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Û¤«¡¢Æü¾ïÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤äÂç·¿¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë°áÎÁ¡¢À¸³è»¨²ß¤ä½ñÀÒ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤ò½¸ÀÑ¤·¡¢Ìó35Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
Åö³º»ñ»º¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¾Éð¥°¥ë¡¼¥×Ä¹´üÀïÎ¬2035¡¦Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ê2024¡Á2026Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¤Ë¤Æ·Ç¤²¤ë¡ÖÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò³Ë¤È¤·¤¿À®Ä¹ÀïÎ¬¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÊÝÍ¥¢¥»¥Ã¥È¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¸½ºß´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡Î¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Ú¥Ú³µÍ×¡Ï
Ì¾¾Î¡§¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Ú¥Ú
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¿·²£ÉÍ3¡Ý4
³«¶ÈÆü¡§1992Ç¯3·î20Æü
±Ä¶È½ªÎ»»þ´ü¡§2027Ç¯3·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
Å¹ÊÞ¿ô¡§63Å¹ÊÞ¡Ê2026Ç¯1·îËö»þÅÀ¡Ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§5Ëü654.38m2
À¾ÉðÉÔÆ°»º¡áhttps://www.seiburealestate.co.jp