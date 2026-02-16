¿¥ÅÄÍµÆó¡Ö¿ÈÂÎ¤ËÊÜÂÇ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¿¿Åß¥í¥±¤Ø¡¡¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÇµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¤È·º»ö¥³¥ó¥Ó
¡¡¿¥ÅÄÍµÆó¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯½©Åß¤Ë£Â£Ó£Ð£´£Ë¡¦£Â£Ó¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÉ¸¯Ï«Æ¯²ñ¼Ò¤Î°Ç¤Ë±Ô¤¯Ç÷¤Ã¤¿¡Ø¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢¿¥ÅÄ±é¤¸¤ëÁëºÝ·º»ö¡¦ÅÄÀî¿®°ì¤¬ºÆ¤Ó¼Ò²ñ¤Îµð°¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¦±é¤ÎµÜÆâ¤Ò¤È¤ß
¡¡ÉñÂæ¤ÏÀã¹Ó¤Ö¤ë½©ÅÄ¸©Ç½Âå»Ô¡£»ÜÀßÆþµï¼Ô¤ÎÏ·½÷¤¬¶áÎÙ¤Î¿åÏ©¤Ç°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¸«½¬¤¤¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î¥¢¥¤¥ó¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¥ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ³°¹ñ¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¤È¤·¤Æ¿À¸Í¤ÎË¥À½¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Îô°¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¼ºí©¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£ÅìËÌ¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤¿¸å¡¢½ÅÆÆ¤Ê¤¬¤ó¤ò´µ¤¦Ï·½÷¤ËÀÁ¤ï¤ì¡Ö¼«»¦¤ò¤Û¤¦½õ¤·¤¿¡×¤È¼«¶¡¤¹¤ë¤¬¡¢ÁÜºº¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÅÄÀî¤Ï°äÂÎ¤Î¡Ö¼ê¡×¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡ÖÃ¯¤¬²¼ÁØ¡Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥¯¥é¥¹¡Ë¤Ê¤Î¤«¡£·è¤á¤ë¤Î¤Ï¶â¤«¡£¤¤¤ä¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤À¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¼´¤ËÅ¸³«¡£ÀÎµ¤¼Á¤Î·º»ö¡¦ÅÄÀî¤ÈµÜÆâ¤Ò¤È¤ß±é¤¸¤ëÌÚÈ¨¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÇÆ¼Ô¤ÎÂ¿¹ñÀÒIT´ë¶È¤Î°Ç¤Ø¤ÈÇ÷¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÄÀî¤ò±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¤Ï¡¢Á°ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤Î°Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁëºÝ·º»ö¤ÎÅÄÀî¤¬ºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÌÚÈ¨¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂ³ÊÔ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£Á°ºî¤¬¿¿²Æ¤Î²Æì¤äÌ¾¸Å²°¡¢»°½Å¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Ï¿¿Åß¤Î½©ÅÄ¤È¿À¸Í¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö»£±Æ¤Ï²á¹ó¤À¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤È¿ÈÂÎ¤ËÊÜÂÇ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤ÎÁê¾ì±ÑÍº¤Ï¡¢¹½ÁÛ¤òÎý¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÌó7Ç¯Á°¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ò¶áÌ¤Íè¤Çµ¯¤¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤»ö¡Ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ïºî²È¤ÎÁÛÁü¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄË¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÄ¾»ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿¸½Âå¤ÎÀ¤Áê¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±é½Ð¤Î¼ã¾¾ÀáÏ¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎË¤«¤µ¤¬ÍÉ¤é¤°¸½¼Â¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ËÅá¤òÆÍ¤»É¤¹¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£À©ºîÅý³ç¤ÎÈ¬ÌÚ¹¯É×¤â¡ÖÉÙ¤á¤ë¼Ô¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÙ¤ß¡¢ÉÏ¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È³Êº¹³ÈÂç¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´2²ó¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£¸¶ºî¤ÏÁê¾ì±ÑÍº¡¢µÓËÜ¤Ï¸ÍÅÄ»³²í»Ê¡¢²»³Ú¤Ï½»Í§µª¿Í¡£½Ð±é¤Ï¿¥ÅÄÍµÆó¡¢µÜÆâ¤Ò¤È¤ß¤Û¤«¡£¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤È³Êº¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·º»ö¥³¥ó¥Ó¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯¿¿¼Â¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
