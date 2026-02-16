Âç¿Í·×²è¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡¡¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¤µ¤Æ¤ª¤¡×¤Ø¡¡ÍýÍ³¤âÀâÌÀ¡ÖÌ¾Á°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤ß¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡×
¡¡Âç¿Í·×²è¤¬16Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¼ÒÌ¾¤ò¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¤µ¤Æ¤ª¤¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ç¡Ö¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö2026Ç¯3·î1Æü¡£Í¸Â²ñ¼ÒÂç¿Í·×²è¤Ï¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¿·¤·¤¤¼ÒÌ¾¤Ï¡¡Í¸Â²ñ¼Ò¤µ¤Æ¤ª¤¡¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºòº£¡¢Âç¿Í·×²è¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤ß¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¸Ä¡¹¤ÎÂ¸ºß¤ä¸ÄÀ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¼ÒÌ¾¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢½êÂ°ÇÐÍ¥¡¦ºî²È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤òÂçÀÚ¤Ë·Ç¤²¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¿¿Ùõ¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¡¢ËÜµ¤¤Ç»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö·àÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¿Í·×²è¤Ï¡¢¼çºË¡¦¾¾Èø¥¹¥º¥¤ÎÎ¨¤¤¤ë·àÃÄ¤È¤·¤Æº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤ª¤è¤Ó·àÃÄ¡¦Âç¿Í·×²è¤ò¡¢º£¸å¤È¤â¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
