¡ÚÆÈ¼«¡Û¸½Ìò½÷À¸¡»ö¤¬¹ñ¤òÄóÁÊ¡ÄÂçºåÃÏ¸¡¸µ¥È¥Ã¥×¤Î¡ÈÀË½ÎÏ¡É¼õ¤±¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÂÐ±þ¤ÇÆó¼¡Èï³²¡×Ìó8300Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ë
ÂçºåÃÏ¸¡¤Î¸µ¥È¥Ã¥×¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤ë½÷À¸¡»ö¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÂÐ±þ¤ÇÆó¼¡Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Ê¤É¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÃÏ¸¡¤Î¸¡»ö¡¦¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï½à¶¯À©À¸ò¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÂçºåÃÏ¸¡¤Î¸¡»öÀµ¡¦ËÌÀî·òÂÀÏºÈï¹ð¡Ê66¡Ë¤äÅö»þ¤Î¸¡»¡´´Éô¡¢¤½¤ì¤Ë¹ñ¤Ê¤É¤òÁê¼ê¤É¤êÌó8300Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á16Æü¡¢ÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±Î½¤ÎÉû¸¡»ö¤¬Èï³²¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò¿áÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é´´Éô¤¬Ä¾ÀÜ»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Éû¸¡»ö¤¬¤¤¤ë¿¦¾ì¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿ÂçºåÃÏ¸¡¤Î¸¡»ö¡¦¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¡§
¸¡»¡¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¤¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤É¿¦°÷¤Î°ÂÁ´¡¦Âº¸·¡¦Ì¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«³Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
°ìÊý¡¢ËÌÀîÈï¹ð¤Ï·º»öºÛÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å°ìÅ¾¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£