Æ»ÆÜËÙ£³¿Í»à½ý¤Ç»àË´¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤Î¼ó¤Ë¿¼¤¤½ý¡¢¶¯¤¤»¦°Õ¤«¡ÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¤Ç°Ò³Å¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È»¦°ÕÈÝÄê
¡¡Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Ç£±£·ºÐ¤Î¾¯Ç¯£³¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì»à½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤Î¼ó¤Ë¿¼¤¤½ý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ìµ¿¦´äºêÎ¶²æ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¬¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£±¡Ë¡ÊÂçºå»Ô½»µÈ¶è¡Ë¤Ï»¦°Õ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï¶¯¤¤»¦°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´äºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±£´Æü¸á¸å£±£±»þ£µ£µÊ¬º¢¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú¤Î¾¦¶È¥Ó¥ë£±³¬¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç¿ô²ó»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Î£²¿Í¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È½Å½ý¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¡»ë¤Î·ë²Ì¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ï¶»¤Î»É¤·½ý°Ê³°¤Ë¡¢¼ó¤Ë¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿¼¤¤½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö·ïÄ¾Á°¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï£·¡¢£¸¿Í¤ÎÃË½÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À¤ËÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿´äºêÍÆµ¿¼Ô¤¬²ñ¼Ò°÷¤é¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¡¢¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£´äºêÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤Ë¡Ö½é¤á¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤Ç°Ò³Å¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤Î¶»¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£»¦°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´äºêÍÆµ¿¼Ô¤È²ñ¼Ò°÷¤é¤Ï¡¢µï¾ì½ê¤Î¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë½¿¶¶²¼¤ÎÍ·ÊâÆ»¡Ö¥°¥ê²¼¡×¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢ÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£