¥Ñ¥à¡¦¥Ü¥ó¥Ç¥£»ÊË¡Ä¹´±¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÂçÊª£³£°£°¿ÍÌÀ¤«¤¹
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥Ñ¥à¡¦¥Ü¥ó¥Ç¥£»ÊË¡Ä¹´±¤¬¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿À¯¼£²È¤äÃøÌ¾¿Í£³£°£°¿Í¤ÎÂçÊª¤òÎóµó¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»ÊË¡¾Ê¤¬³«¼¨¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¸½ñ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«ºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤ÈµÄ²ñ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬£±£µÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥åÉû»ÊË¡Ä¹´±¤È¥Ü¥ó¥Ç¥£»á¤Ï¡¢£±£´ÆüÉÕ¤ÇÁ÷ÉÕ¤·¤¿²¼±¡¤ª¤è¤Ó¾å±¡¤Î»ÊË¡°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹°¸¤Æ¤Î½ñ´Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁÜººÊý¿Ë¤ÎÅÓÃæÃÊ³¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¥á¥â¤Ê¤ÉË¡Î§¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç¸ø³«¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃ¸¢ÂÐ¾Ý¤Î»ñÎÁ¤ÏÈó¸ø³«¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¹â´±¤äàÀ¯¼£Åª±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊªá¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Î¾»á¤Ï¡Ö»ÊË¡¾Ê¤Ï¡Ø£¹¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¡Ù¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ø»ÊË¡¾Ê¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëµÏ¿¡¢Ê¸½ñ¡¢ÄÌ¿®¤ª¤è¤ÓÁÜºº»ñÎÁ¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë£³£°£°¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¡¢¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¡¢¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¡¢¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¡¢¥Ó¥ë¡¦¥³¥¹¥Ó¡¼¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤é¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°»á¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¡¢¥è¥Ï¥Í¡¦¥Ñ¥¦¥í£²À¤¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Ú¥í¥·»á¡¢£Õ£²¤Î¥Ü¥Î¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÌ¾Á°¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ä¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅªÀÜ¿¨¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿ô¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤È¡ÖÄ¾ÀÜ¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Â¾¤Î¿ÍÊª¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ìÉô¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë»ö·ï¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÊË¡¾Ê¤¬ºòÇ¯£±£±·î¤Î¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ëÆ©ÌÀ²½Ë¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¿Í¿ÈÇäÇã¤ä¶âÍ»³èÆ°¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ¿ÏÇ¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ä´Ø·¸¼Ô¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿Ï¢Ë®Åö¶É¼Ô¤ÎÆâÉô¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÊË¡¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ôÉ´¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¥Á¡¼¥à¤¬Ìó£¶£°£°Ëü¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤ÖÊ¸½ñ¤òÀººº¤·¡¢£³£µ£°Ëü¥Ú¡¼¥¸°Ê¾å¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Èó¸ø³«¤È¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿³µÄ²áÄøÆÃ¸¢¡×¡Öºî¶ÈÀ®²ÌÊªÆÃ¸¢¡×¡ÖÊÛ¸î»Î¡¦°ÍÍê¼Ô´ÖÆÃ¸¢¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»ñÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Èï³²¼Ô¤Î»áÌ¾¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¹õÅÉ¤ê¤µ¤ì¤¿¡£
