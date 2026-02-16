¥«¥Ö¥¹¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óµß±ç±¦ÏÓ¥ß¥é¡¼¤È2Ç¯·ÀÌó¡¡±¦Éª¼ê½Ñ¤Ë¤è¤êº£µ¨Á´µÙÍ½Äê¡¡Íèµ¨¥ª¥Õ¤ò¸«±Û¤·¤¿Êä¶¯¤«
¢¡ ¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¥·¥«¥´Æþ¤ê¡¢2027Ç¯¤ËÀïÎóÉüµ¢¤Ø
¡¡¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡¢FA¤Î¥·¥§¥ë¥Ó¡¼¡¦¥ß¥é¡¼Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£·ÀÌó¤Ï2Ç¯Áí³Û250Ëü¥É¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¡¼¤Ï2009Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ»ØÌ¾¤Ç¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2012Ç¯¤ËMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ2013Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î15¾¡¤òµó¤²¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹½êÂ°¤Î2015Ç¯¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2019Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Ç3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ê¤É¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ¤·¤Æ10µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÄÌ»»302ÅÐÈÄ¤Ç51¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòµ¨Á°È¾¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç37ÅÐÈÄ10¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.98¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢7·îËö¤Ë¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Ø¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿¸å¤Ï11»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢±¦ÉªÄË¤Ë¤è¤ê9·î1Æü°Ê¹ß¤ò·ç¾ì¡£10·î¤Ë±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎºÆÊÔ¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤¿º£¥ª¥Õ¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ï¥ß¥é¡¼°Ê³°¤Ë¤â5¿Í¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È·ÀÌó¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¦¥§¥Ö¤é4¿Í¤ÏÃ±Ç¯·ÀÌó¤ò´ðËÜÀþ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨½ªÎ»¸å¤ËFA¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Â¾¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÎëÌÚÀ¿Ìé¤äº£±Ê¾ºÂÀ¤éÂ¿¤¯¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Â¿Ë»¤ÊÍèµ¨¥ª¥Õ¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£