AKB48¾®·ªÍ°Ê¡Ö¤æ¤ë¤Ã¤È´ó¤êÆ»¥³¡¼¥Ç¡×ÈþµÓÁ´³«¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÉþÁõ¤âºÇ¹â¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡ÛAKB48¤Î¾®·ªÍ°Ê¤¬2·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Åß¤ÎÇò¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û24ºÐAKB48¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×ÈþµÓµ±¤¯¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ
¾®·ª¤Ï¡Ö¤æ¤ë¤Ã¤È´ó¤êÆ»¥³¡¼¥Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÅß¤Ï¥â¥³¥â¥³¤·¤¿ÁÇºà´¶¤¬¹¥¤ OFF¥³¡¼¥Ç¤ËUGG¤Î¸üÄì¤È ºÇ¶á¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Ì¤¤¤¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î·¤²¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥Ë¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿È±¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÉþÁõ¤âºÇ¹â¡×¡Ö¤æ¤ë¤Ã¤È¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¥ì¥Ù¥Á¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û24ºÐAKB48¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×ÈþµÓµ±¤¯¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ
¢¡¾®·ªÍ°Ê¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓÈäÏª
¾®·ª¤Ï¡Ö¤æ¤ë¤Ã¤È´ó¤êÆ»¥³¡¼¥Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÅß¤Ï¥â¥³¥â¥³¤·¤¿ÁÇºà´¶¤¬¹¥¤ OFF¥³¡¼¥Ç¤ËUGG¤Î¸üÄì¤È ºÇ¶á¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Ì¤¤¤¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î·¤²¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥Ë¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿È±¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¾®·ªÍ°Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÉþÁõ¤âºÇ¹â¡×¡Ö¤æ¤ë¤Ã¤È¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¥ì¥Ù¥Á¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û