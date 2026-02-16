BTS¡¦V¤³¤½¿¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤¬¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Ë¡¡°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ò³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆÃ½¸
BTS¤ÎV¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¦¥ê¥¹¥Ü¥ó¤ÇÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹¤òË¬¤ì¤¿»ö¼Â¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢V¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÅÁÅý¤È¿¦¿ÍÀº¿À¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÉ¾²Á¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛV¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë»æ¡ØCorreio da Manhã¡Ù¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ø24 HORAS¡Ù¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢V¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÅÁÅý¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
V¤Ï»Å»ö¤Ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¥ê¥¹¥Ü¥ó¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ãª¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥ì¥¸¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡ÖA Vida Portuguesa¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÀº¿À¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ä»¨²ß¤òÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹¤Ç¡¢ÅÁÅý¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈ¯·¡¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¶õ´Ö¤À¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¥¦¡¼¥ë¿¥Êª¡Ö¥Ö¥ì¥ë¡×¤Ç¡¢¥ì¥¸¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎAPCC¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Ý½Ñ²È¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥«¥¤¥¢¥Î¤ÎºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥«¥¤¥¢¥Î¤ÏV¤ÎÅê¹Æ¼Ì¿¿¤ò³È»¶¤·¡¢´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·å°ã¤¤¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¹
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Ã»¤¤ÂÚºß´ü´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢V¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÊ¸²½¤È¿¦¿ÍÀº¿À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ì½ê¤òË¬¤ì¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅý¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤È·É°Õ¤ò¼¨¤¹¹ÔÆ°¤À¤È¤¤¤¦²ò¼á¤À¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ±Å¹ÊÞ¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬Â³¤¤¤¿¡£V¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ1·ï¤Î²ÁÃÍ¤¬¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª¡¦Ê¸²½ÅªÇÈµÚÎÏ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
V¤Î³¤³°ÆüÄøÃæ¤ËË¬¤ì¤¿¾ì½ê¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤âÊ»¤»¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂÚºßÃæ¤ËV¤¬¸½ÃÏ¤Î¥¿¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹¤òË¬¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿¸å¤ËÅ¹¤ÎÁ°¤¬º®»¨¤·¤¿»öÎã¤ä¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯´ü´ÖÃæ¤ËË¬¤ì¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢V¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤«¤é¥È¥ë¥³¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤Ï¡Ö20Ç¯´Ö¡¢¶ËÅì»Ô¾ì¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£V¤Ï¤ï¤º¤«13ÉÃ¤ÇÁ´ºß¸Ë¤ò´°Çä¤µ¤»¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢¼Ò²ñ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢V¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤³¤½¡¢¿¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£