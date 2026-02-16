AKB48½é¡È¸¦µæÀ¸¥»¥ó¥¿¡¼¡É¡¢ÈþµÓ¥¹¥é¥ê¤Ê»äÉþ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡Ö´Å¡¹¥¹¥¿¥¤¥ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡ÛAKB48¤ÎÈ¬ÌÚ°¦·î¤¬2·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB½é¡È¸¦µæÀ¸¥»¥ó¥¿¡¼¡É¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬ÁÇÅ¨¡×ÈþµÓµ±¤¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»äÉþ¥³¡¼¥Ç
È¬ÌÚ¤Ï¡ÖHappy Valentine¡×¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¡ô»äÉþ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°ÉÕ¤¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¹õ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¹õ¤¤¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¹õ¤¤¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´Å¡¹¥¹¥¿¥¤¥ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Öµæ¶Ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç´°àú¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö´Å¸ý¥¬¡¼¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬ÌÚ¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿AKB48¤Î65th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡×¤ÇAKB48»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¸¦µæÀ¸¤Ç¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ìÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡È¬ÌÚ°¦·î¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡È¬ÌÚ°¦·î¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
