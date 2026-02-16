BLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢½Ð±é¸ò¾Ä¤â¤ª¼ê¤ÎÊª¡ª¡ÈÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¡É¤Î²÷Âú¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿±Æ¶ÁÎÏ
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼¤é¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Æü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
µî¤ë2·î15Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBC¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥Ë¥È¥¯¥é¥Ö¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³ÊÆ®²È¤Î½©»³À®·®¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Î¡¦¥Û¥ó¥Á¥ç¥ë¤ÎÂ¨¶½Î¹¤ËÂ³¤¡¢1¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½¸·ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Þ¥Ë¥È¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢»É·ãÅª¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¥Á¥é¸«¤»
¤³¤ÎÆü¡¢½©»³À®·®¡¢¥Î¡¦¥Û¥ó¥Á¥ç¥ë¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Î¥¤¡¦¥¹¥¸¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDEX¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Á´¹»À¸ÅÌ106¿Í¤Î¾®³Ø¹»¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Þ¥Ë¥È¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë²áÄø¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÏºÙ¤«¤Ê½àÈ÷¤ÈÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë³èÌö¤ÇÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤¬Æ°Êª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤¦Æ°Êª¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¼«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢DEX¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÅÏ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â£¤êÊª¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¡ÈÈëÌ©¤ÎÍ§Ã£¡É¡Ê¥Þ¥Ë¥È¡Ë¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£
Â³¤¯¡Ö¾®³ØÀ¸106¿Í¤Î¹¬¤»ºî¤ê¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï5Ç¯À¸¤ÎÃ´Åö¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÏÃ±¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£
¶µ¼¼¤ò²Ä°¦¤¯¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á1¿Í1¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤È¡¢¼êºî¤ê¤Î¹¬±¿¤Î¤ª¼é¤ê¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÀ¿¼Â¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«ÈÎµ¡¤Î¸å¤í¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò´°àú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ë»¤·¤¯Æ°¤²ó¤ë¥×¥í¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î³èÌö¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤¬¹¥¤¤Ê4Ç¯À¸¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥¢¥ó¡¦¥»¥è¥óÁª¼ê¤«¤é¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Åö½é¡¢¥¤¡¦¥¹¥¸¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¢¥ó¡¦¥»¥è¥óÁª¼ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½Ð±é¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢²ò·èºö¤òÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¥¸¥§¥Ë¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥¢¥óÁª¼ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÁ±°Õ¤Î´ë²è¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¥¢¥óÁª¼ê¤Ï¡¢²÷¤¯±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¸¥§¥Ë¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯8·î¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯¤Ë¡ØSOLO¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÆñ¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¡¢¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯12·î¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡ÖODD ATELIER¡ÊOA¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£