ÃË¤ÎÎÞ¤Ï¥¢¥ê¡©½÷¤Î»Ò¤ò¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤ë¡ÖÃËµã¤¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡ÖÃËµã¤¡×¤Ï½÷¤Î»Ò¤ò¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Îµã¤Ãî¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¡£Æó¤Ä¤ÎÎÞ¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¤É¤ó¤ÊÎÞ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±¡Û¹ðÇò¤Ë£Ï£Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÃËÀ¤ÎÌÜ¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹ÎÞ
¡Öµã¤¯¤Û¤É´ò¤·¤¤¤Ã¤Æ¤è¤Ã¤Ý¤É¤À¤è¤Í¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹ðÇò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¸«¤»¤¿ÎÞ¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤É¤±¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢´¿´î¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û½÷¤Î»Ò¤ò¸«Á÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¿¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÎ®¤¹ÎÞ
¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î°ì¾ìÌÌ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤³¤Ã¤Á¤â´¶¶Ë¤Þ¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸«Á÷¤ê¤Î¤È¤¤Ë¸«¤»¤¿ÎÞ¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿·´´Àþ¤¬Áö¤ê¤À¤¹¤Þ¤Ç¤Ï¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¡¢µã¤¤À¤¹Á°¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖÈà½÷¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤È¤ÎÌóÂ«¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸å²ù¤·Î®¤¹ÎÞ
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡£Á°¤ÎÈà½÷¤Ï¥Ò¥É¥¤¡ª¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤ÇÎ®¤¹ÎÞ¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã±½ã¤ËÊÌ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æµã¤¯¤À¤±¤À¤È¡ÖÌ¤Îý¤¬¤Þ¤·¤¤ÃË¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÉáÃÊ¤Ï¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¡¢Â´¶È¼°¤Ç¤¹¤¹¤êµã¤¯ÎÞ
¡ÖÂ´¶È¼°¤Î½ª¤ï¤ê¤ÎÎé¤Î¤È¤¡¢¾²¤ËÃË¤Î»Ò¤ÎÎÞ¤¬Íî¤Á¤Æ¡Ä¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Â´¶È¼°¤Ê¤É¤ÇÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤àÎÞ¤Ë¤Ï´¶Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¶¯¤¬¤ê¤Ê¤É¤¹¤°µã¤¯¥¥ã¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÎÎÞ¤Ë¡Ö¥¥å¥ó¡Ä¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ý¥í¥ê¤È¤³¤Ü¤ì¤ëÎÞ
¡Ö¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¡£Êú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¸«¤»¤¿ÎÞ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÃËÀ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ê¤¤¤È¡Öµã¤Ãî¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤È²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÍÁ³´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎ®¤¹ÎÞ
¡ÖÅâÆÍ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÁÛ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½Ð²ñ¤¨¤¿´î¤Ó¤òÎÞ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ö¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ê¿Í¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û½÷¤Î»Ò¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Æ¤³¤Ü¤¹ÎÞ
¡Ö»ä¤È°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¶ì¤·¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¤ÆÎÞ¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¦¥½µã¤¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹½÷¤Î»Ò¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ°ì½ï¤Ëµã¤¯¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ËÉ¡¤ò¤¹¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤é¤¨¤ëÎÞ
¡Ö¡Ø¤Ê¡¢µã¤¤¤Æ¤Í¡¼¤è¡Ù¤È¤¤¤¤¤Ä¤ÄÎÞ¤¬¥Ý¥í¥ê¡Ä¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â±Ç²è¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦½ã¿¿¤µ¤Ë¡Ö¥¥å¥ó¡Ä¡×¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤°¤Ëµã¤¯¤È¤¿¤À¤Î¡ÖÎÞÁ£¤¬¤æ¤ë¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤³¤é¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛÂç»ö¤Ê»î¹ç¤ÇÉé¤±¤Æ²ù¤·¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤Ü¤¹ÎÞ
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ã»Ò±àµå»ù¤¬¸«¤»¤ëÎÞ¤Ê¤É¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ë½÷¤Î»Ò¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¯¤éºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´èÄ¥¤ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¡Ö½÷¤Î»Ò¤ò¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤ë¡ØÃË¤ÎÎÞ¡Ù¡×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
