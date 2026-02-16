Áê¼¡¤°¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤ò¼õ¤±ÆÃÊÌ¼èÄù¤ê¡¡µîÇ¯12·î°Ê¹ß¤Ë25¿Í¤¬»àË´¡¡ÆüÃæ¤Î»ö¸Î¤¬Áý¤¨¤ë¡¡Ê¡²¬
µîÇ¯12·î¤«¤éÊ¡²¬¸©Æâ¤Ç¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤¬¼èÄù¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Ç¤Ï2·î16Æü¡¢¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤ÎÂâ°÷¤Ê¤É¤ª¤è¤½40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¼èÄù¤êÉôÂâ¤Î½ÐÆ°¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¤ÏµîÇ¯12·î¤«¤é¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¡¢2·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë25¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆüÃæ¤Î»ö¸Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÂ®ÅÙÄ¶²á¤ä¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ê¤É¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¼èÄù¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡²¬¸©·Ù¡¦Æ£ÌÚ¿®»Ê¸òÄÌÉôÄ¹
¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸òÄÌ»ØÆ³¼èÄù¤ê¡¢ ¤Þ¤¿À¼¤«¤±¤¬¡¢Èá»´¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÍÞ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Á¡¢Æ»Ï©¸òÄÌ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´¤È°Â¿´¤Î³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
ÆÃÊÌ¼èÄù¤ê¤Ï2·îËö¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£