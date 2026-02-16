¡Úµð¿Í¡ÛÂ®¤Ã¡ª£±£µ£¶¥¥í¡ª¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤ËÄ¶Í¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¤ÎÍ½´¶¡Ä¥é¥¤¥Ö£Â£Ð
¡¡µð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡áÁ°¥ì¥¤¥º¡á¤¬£±£¶Æü¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£·¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ£±°ÂÂÇ£±»Íµå¡¢£²Ã¥»°¿¶¡£¼ÂÀïÅÐÈÄÁ°¤ËºÇÂ®¤ÏÁá¤¯¤â£±£µ£¶¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î´Ý¤ÈÏ¢Â³¤Ç£²ÅÙÂÐÀï¤·¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢º¸Èô¡£¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤È¤âÏ¢Â³¤ÇÂÐÀï¤·¡¢»Íµå¤È¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡££²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ëº¸Á°°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£²²ó£±°ÂÂÇ£²Ã¥»°¿¶¤È¾å¡¹¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄÁ°¤Î¥Ù¥ó¥ÁÁ°¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥È²»¤¬µå¾ìÃæ¤Ë¶Á¤¯¤Û¤É¤Î¹äµå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æµð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥Þ¥¤¥³¥é¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ºÇÂ®£±£¶£³¥¥í¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤Ëµ¶¤ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¡£³«Ëë¤Þ¤Ç£±¤«·î°Ê¾å¤ò»Ä¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Î£±£µ£¶¥¥í¤Ç¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡µð¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¸õÊä¡Ê¡ù¤Ï¿·²ÃÆþ¡Ë
¡ã£±·³¡ä
¡Ú±¦¡Û»³ºê¡¢¡ù¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¡ùÂ§ËÜ¡¢¡ù¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢¸Í¶¿¡¢ÀÖÀ±¡¢ÅÄÃæ¾¡¢À¾´Ü¡¢ÀÖÀ±¡¢¡ù¥Þ¥¿
¡Úº¸¡Û¡ùÃÝ´Ý¡¢¡ù»³¾ë¡¢¿¹ÅÄ¡¢²£Àî¡¢ÀÐÀî
¡ã¥Õ¥¡¡¼¥à¡ä
¡Ú±¦¡ÛÀô¡¢¡ùÈÄÅì¡¢ËÙÅÄ¡¢¾¾°æ
¡Úº¸¡Û°æ¾å¡¢ËôÌÚ¡¢»³ÅÄ¡¢ÂåÌÚ