¤æ¤ë¤Ã¤È¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¥é¥Õ¤Ê»äÉþ»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¡ª¡Ö»äÉþ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤¿¡Á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£È£á£ð£ð£ù£Ö£á£ì£å£î£ô£é£î£å¡¡º£Ç¯¤ÏÁá¤á¤Î²ÖÊ´¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë¡¡»äÉþ¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤¿¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥«¡¼²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Õ¤ß¤ä¤«¤Ã¤±¤§¡×¡Ö»äÉþ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ê»äÉþ¤Õ¤ß¤ä¤¯¤ó¤â¤À¤¤¤¹¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Öº£Æü¤âÌþ¤µ¤ì¤¿¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£