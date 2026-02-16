¡Ú¸ÞÎØ¡Û¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥È½÷»Ò500¥áー¥È¥ë»³ÅÄÍü±ûÁª¼ê¤Ï9°Ì¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥È½÷»Ò500¥áー¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô½Ð¿È¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤Î»³ÅÄÍü±ûÁª¼ê¤Ï¡¢Æþ¾Þ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î9°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
½÷»Ò500¥áー¥È¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»³ÅÄÍü±ûÁª¼ê¡£
ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸åÈ¾¤â¥¹¥Ôー¥É¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤ë³ê¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬Æþ¾Þ¤Þ¤Ç°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡¢·ë²Ì¤Ï37ÉÃ78¤Ç9°Ì¡£¤³¤Î¼ïÌÜ¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï髙ÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄÍü±ûÁª¼ê
¡Ö¥ìー¥¹¤ò½ª¤¨¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤ÁÎ¾Êý¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×