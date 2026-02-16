23Ç¯Íî¤Á¤Î°¦¼Ö¡Ø¥¢¥¦¥Ç¥£A2¡Ù¤Ç¸Â³¦¤ËÄ©¤à¡ª¡¡ËÜµ¤¤ÇÁö¤Ã¤¿¤éÇ³Èñ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¡©¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸Å¤¤²¤½£¼Ö¤Î¥³¥¹¥Ñ
É®¼Ô¤¬ºòÇ¯¹ØÆþ¤·¤¿¥¢¥¦¥Ç¥£¡ØA2¡Ù¡Ê2003Ç¯¼°¡Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î±¿Å¾¤Ç25km/L¤ÎÇ³Èñ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î1.4L¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ç¡¢ËÜµ¤¤ÇÁö¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤Þ¤ÇÇ³Èñ¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û·ÚÎÌ¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤Ë¶õÎÏÍÍø¤ÊÌ¤ÍèÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ú¥¢¥¦¥Ç¥£A2¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´20Ëç
¤¢¤ë½ËÆü¤Î·îÍËÆü¡¢µÞ¤°ÍÑ¤â¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¤¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤Ë±Ñ¹ñ¤ÎÆ»Ï©¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¸òÄÌÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢»þÀÞ¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç¤¤ë¾¦ÍÑ¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌµÍý¤»¤ºÁö¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ç³Èñ¤Ï33km/L¤À¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤¬Ãæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥¢¥¦¥Ç¥£A2 1.4 TDI¡£º£²ó¤ÏÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤â³èÍÑ¤·¤¿¡£ AUTOCAR
¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢35km/L¡Ê100mpg¡Ë¤âÃ£À®²ÄÇ½¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢A34¹æÀþ¡ÊÆîËÌ¤Ë¿¤Ó¤ë¼çÍ×´´ÀþÆ»Ï©¡Ë¤ÇºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£·ÚÌý¤Ï¤Û¤ÜËþ¥¿¥ó¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¸å¤í¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î²¸·Ã¤òÆÀ¤ë¡£ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÀÜ¶á¤»¤º¡¢¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤µ÷Î¥¤À¡£
º£²ó¤ÏÌÜÅªÃÏ¤òÀßÄê¤·¤¿¡£É®¼Ô¤Î¼«Âð¶á¤¯¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥ê¡¼¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥½¥ì¥ó¥È¡Ê¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¶á¤¯¤Î³¤ÊÕ¤ÎÄ®¡Ë¤Î³¤´ß¤Ø¸þ¤«¤¦¡£ÁêËÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¾è¤»¤¿¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥×¥é¥¹¥Õ¥©¡¼¤¬ÊÂÁö¤¹¤ë¡£
¥«¥á¥é¤ò°®¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Û¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥ÈÇîÊª´Û¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¤·¤«¤âÊ¿Æü¤ÏÊÄ´Û¤À¡Ë¡£
¹ØÆþ²Á³Ê¤ÏÌó11Ëü±ß
ÃÏ¿Þ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ï½ÐÈ¯ÃÏÅÀ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É160km¡Ê100¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤À¡£Áö¹Ôµ÷Î¥·×¤Î¸íº¹¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯ºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤É¥º¥ì¤¿¿ôÃÍ¤ò¼¨¤¹¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤·¤¿¸íº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¹µ¤¨¤á¤Ê¿ôÃÍ¤¬½Ð¤ë¡£¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö35km/L¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇ³Èñ¤Ï36.4km/L¤Ë¶á¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢23Ç¯Íî¤Á¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç160km¤òÁö¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ÚÌý¤Ï4.5L¡Ê1±Ñ¥¬¥í¥ó¡Ë¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¿¥¤¥ä¶õµ¤°µ¤Ï40psi¡Ê280kPa¡Ë¤È¤·¤¿¡£ AUTOCAR
É®¼Ô¤Ï¤³¤Î¸Å¤¤¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯½é¤á¡¢MOT¡Ê¼Ö¸¡¡Ë¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿500¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó11Ëü±ß¡Ë¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Åö½é¤Ï1500kmÄøÅÙÁö¤Ã¤¿¤éÇäµÑ¤·¡¢¡Ö±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¶â¤ò²Ô¤°ÊýË¡¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦µ»ö¤Ë¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬º£¤Ç¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë»È¤¦¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¡¢¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ê¤ÉÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Ç³ÈñÁö¹Ô¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½µ´©¼«Æ°¼Ö»¨»ï¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´ÖÈ´¤±¤ÊÉ®¼ÔÆÃÍ¤ÎÌµ·×²è¤µ¤æ¤¨¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸åÉôºÂÀÊ¤ò³°¤·¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤¤ò40psi¤Þ¤ÇÆþ¤ì¡¢·Ú¤¯ÁÝ½ü¤·¤¿¤À¤±¤À¡£
¸°¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÈÂ®ÅÙ
º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1¤Ä¤Ï½ÐÈ¯ÃÏÅÀ¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©¹©»ö¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï´Ä¾õÆ»Ï©¤Îº®»¨¤À¡£¤À¤¬¡¢¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¤è¤ê¾¯¤·²óÅ¾¤ò¾å¤²¤¿64km/h¡Ê40mph¡ËÁ°¸å¤Î½ä¹ÒÂ®ÅÙ¤¬¡¢¼Â¤ËºÇÅ¬¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£´´ÀþÆ»Ï©A34¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¿ôkm¤ÎÁö¹Ô¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÊ¿¶ÑÇ³Èñ¤Ï36.8km/L¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é¥¢¥¦¥Ç¥£A2¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤äÆó¼ÖÀþÆ»Ï©¤ò¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¶á¤¯¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ÇÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¢·¿¥Ð¥ó¤¬µî¤ë¤È¡¢88¡¢87¡¢86¡¢85km/h¤È½ù¡¹¤ËÂ®ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Ç³Èñ¤â35km/L¶á¤¤¤È¤³¤í¤«¤é33km/LÄøÅÙ¤ØµÞÍî¤·¤¿¡£É®¼Ô¤ÏÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥é¥ó¥×¤«¤é¼¡¤Î¥Ð¥ó¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸½ªÎ»»þ¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Ç³Èñ¤Ï¡Ä¡Ä¡© AUTOCAR
¤É¤¦¤¹¤ë¡© Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ°ÜÆ°¼°Æ»Ï©¾ã³²Êª¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¤ê²á¤®¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡© ¤½¤ì¤È¤â¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·Ú¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢1kmÀè¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡© ·ë¶É¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â·è¤á¤¤ì¤º¤Ë¡¢¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤¿¡£A34¹æÀþ¤¬¹âÂ®Æ»Ï©M3¹æÀþ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ç³Èñ·×¤Ï34km/LÂæ¸åÈ¾¤È¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£A2¤¬É®¼Ô¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
·ë²Ì¤ÏÂçËþÂ¡¡²ÁÃÍ¤¢¤ëÇã¤¤Êª
µß¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢M27¹æÀþ¤Î¹©»ö¶è´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë64¡Á80km/h¡Ê40¡Á50mph¡Ë¤ÎÂ®ÅÙÀ©¸Â¤À¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤ÎA2¤ÏËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ç³Èñ·×¤Ï35km/L¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£³¤´ß±è¤¤¤ÎÂ®ÅÙ¤Î´Ë¤ä¤«¤ÊÆ»Ï©¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤³¤Á¤é¤Î¤â¤Î¤À¡£¥È¥ê¥Ã¥×¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï160km¼å¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥½¥ì¥ó¥È¤ò·Ú¤¯½ä¤Ã¤¿¸å¡¢³¤ÊÕ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÄä¤á¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥á¡¼¥¿¡¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Ç³Èñ¤Ï35.7km/L¡Ê100.9mpg¡Ë¡£ÂçËþÂ¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤À¡£¤â¤Á¤í¤óEV¤Ê¤éÇ³ÎÁ¤ò°ìÀÚ¾ÃÈñ¤·¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤ä±Ñ¹ñ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ë»þÂå¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ìµ»ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥¢¥¦¥Ç¥£A2 1.4 TDI AUTOCAR
¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¹ØÆþ¸å¿ô¤«·î¤Ç¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ôÀékm¤òÁö¤ê¡¢·×»»¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â1km¤¢¤¿¤ê¤ÎÁö¹Ô¥³¥¹¥È¤Ï¤Û¤Ü0¥Ú¥ó¥¹¡Ê0±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤í¤½¤í¿ô¥Ý¥ó¥É¤«¤±¤ÆÀ°È÷¤Ë½Ð¤¹»þ¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡£