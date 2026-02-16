¥Æ¥£¥Ê¤â´î¤ó¤Ç¤ë¡ª¡©¡È¸°»³Ä¾ÅÁ¡É¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¥»¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤È¤Æ¤âCOOL¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ê¡Á¡×
¡¡¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ(IOC)¤Ï¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¶ä¥á¥À¥ë2¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸°»³Í¥¿¿¡Ê22¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥Æ¥£¥Ê¡×¤È°ì½ï¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¸°»³Í¥¿¿Áª¼êÄ¾ÅÁ¡ª¡ª¥Æ¥£¥Ê¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ë¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÊýË¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥Æ¥£¥Ê¡×¤È°ì½ï¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Æ¥£¥Ê¤â´ò¤·¤½¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥Ê¤Î°·¤¤¤¬¶â¥á¥À¥ëµé¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âCOOL¡×¡Ö´ïÍÑ¤À¤Ê¡¼¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¾æÉ×¤Ç¤¹¤Í¡ÁÍî¤Á¤Ê¤¤¤·Á°Êú¤Ã¤³¡×¡ÖºÇ¹â¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£