ÃæÅÄæÆ¡¢¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Þ¤¿¤¬¤ë¡È¥ï¥¤¥ë¥É¡É¤Ê±¿Å¾¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤!!¡×¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÃæÅÄæÆ¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¿¤À¤è¤¦¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ð¥¤¥¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÎÃæÅÄæÆ
¡¡ÃæÅÄ¤Ï¡ÖµÙ¤ß¤¢¤ó¤ÞÌµ¤¤¤«¤éµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ç!!¡¡#ÃæÅÄæÆ#¥Ï¡¼¥ì¡¼#¥Ï¡¼¥ì¥à¥¹¥È¥¢#µì¼Ö#¥Ê¥Ã¥¯¥ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤Ç¡¢°¦¼Ö¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥·¥ó¤ÎºÙÉô¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖæÆ·¯¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤!!¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡£¤¦¤·¤í¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖæÆ·¯¹¥¤¤Ê¤â¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤ÈÁ´Éô¤¬¤«¤Ã¤³¤è¡×¡ÖæÆ¤¯¤ó¥Ð¥¤¥¯¾è¤ë¤ó¡©¤¯¤ì¤°¤ì¤â»ö¸Î¤Ë¤Ïµ¤¤£¤Ä¤±¤Æ¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ð¥¤¥¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÎÃæÅÄæÆ
¡¡ÃæÅÄ¤Ï¡ÖµÙ¤ß¤¢¤ó¤ÞÌµ¤¤¤«¤éµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ç!!¡¡#ÃæÅÄæÆ#¥Ï¡¼¥ì¡¼#¥Ï¡¼¥ì¥à¥¹¥È¥¢#µì¼Ö#¥Ê¥Ã¥¯¥ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤Ç¡¢°¦¼Ö¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥·¥ó¤ÎºÙÉô¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖæÆ·¯¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤!!¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡£¤¦¤·¤í¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖæÆ·¯¹¥¤¤Ê¤â¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤ÈÁ´Éô¤¬¤«¤Ã¤³¤è¡×¡ÖæÆ¤¯¤ó¥Ð¥¤¥¯¾è¤ë¤ó¡©¤¯¤ì¤°¤ì¤â»ö¸Î¤Ë¤Ïµ¤¤£¤Ä¤±¤Æ¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£