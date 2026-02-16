¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û°ËÆ£Âç³¤¡ÖÌÀÆü¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ë¤Î¤Ç¡×µÙÆüÊÖ¾å¡Ö¤è¤ê¼ÂÀï¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¡×¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯»ÈÍÑ¤Ø
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡áÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬15Æü¡¢µÙÆüÊÖ¾å¤ÇµÜºê»Ô¤Î¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·Ú¤á¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿µÜºê»öÁ°¹ç½É¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÏµÙÍÜÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µÜ¾ë¡¢Á¾Ã«¡¢¼ï»Ô¡¢ËÌ»³¤È¤È¤â¤Ëµå¾ì¤òË¬¤ì¡¢¥¦¥§¡¼¥È¥È¥ì¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡ÖÌÀÆü¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæÆ±ÍÍ¤ÎÁ°Æü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òº£Æü¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÙÆüÊÖ¾å¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¤Ï²Æì¤Ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥²¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥²¡¼¥à´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»î¹ç¿ô¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃµ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤µ¤Ã¤ÏÃ¤·¤¿¥²¡¼¥à´¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤¯ËÜÀï¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤è¤ê¼ÂÀï´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡WBC¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌÀÆü¼ÂºÝ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯»È¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÅê¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÉÃ¿ô¿ô¤¨¤Æ¤ë¤È¡¢·ë¹½²ø¤·¤¤¤È¤³¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¹ß¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹©É×¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤ê¼ÂÀï¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢ÌÀÆü¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµå¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¾Ç¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖËÍ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡Ë¤â¤¦·ë¹½¡¢¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ÆÅê¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤òÌÜ»ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¾Ç¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Åê¤²µÞ¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï1ÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¤½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¹ñ¤ÎÂÇ¼ÔÂÐºö¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÃÎ¼±¤Ê¤É¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤ÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ¼±¤òÆÀ¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤º·¹¸þ¤È¤«¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¥«¥¦¥ó¥ÈÊÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤Ç¤â¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¿§¡¹¤ªÏÃÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£