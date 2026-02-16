King & Prince±ÊÀ¥Î÷¡õµÈÀî°¦¡¢¿·ºî±Ç²è¤Ë¡ÖÎø¿Í·Ò¤®¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Àä»¿¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤¤â
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê27¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈÀî°¦¡Ê26¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡ËÀ½ºîÊó¹ð²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡ªÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÀî°¦
¡¡ËÜºî¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢2020Ç¯¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥Ï»á¤Î¾®Àâ¡£21Ç¯¤è¤êÅÅ»Ò»¨»ï¡Önoicomi¡×¤Ë¤ÆÉÙ³ß¤¸¤å¤ó»áºî²è¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡Èµ´¡É¤È¡¢²ÈÂ²¤«¤é°¦¤µ¤ì¤º¤Ë°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¾¯½÷¤¬±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£±ÊÀ¥¤Ïµ´Î¶±¡²È¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦µ´Î¶±¡ÎèÌë¡Ê¤¤ê¤å¤¦¤¤¤ó¡¦¤ì¤¤¤ä¡ËÌò¤Ç¡¢ËÜ³Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£µÈÀî¤Ï¡¢µ´¤Ë²Ö²Ç¤È¤·¤Æ¸«½é¤á¤é¤ì¤ëÊ¿ËÞ¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åì±ÀÍ®»Ò¡Ê¤·¤Î¤Î¤á¡¦¤æ¤º¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏËÜºî¤Î½é¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÂçÀµÏ²Ì¡¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë·ëº§¼°¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±ÊÀ¥¤ÈµÈÀî¤Ï¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿·àÃæ°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¡¢ÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¡¢À¾ËãÈþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿ÎèÌë¤ËÇº¤ó¤À¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤¿¤À¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È±ÊÀ¥¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£µÈÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬µÈÀî¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿®Íê´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¸«ÌÜÎï¤·¤¤Åª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¾È¤ì¤Þ¤¹¤Í¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢»£±Æ¤òÄÌ¤·¡¢±ÊÀ¥¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤³¤Î¿Í²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢µÈÀî¤Ë¤Ï¡ÖÌò¤ËÂÐ¤¹¤ë²òÁüÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£Â¿¤¯¤Î²ñÏÃ¤â½Å¤ÍºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö3¿Í¤Ç¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÀµÄ¾Îø¿Í¤Ä¤Ê¤®¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢µÈÀî¤¬¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¥¹¥È¥é¤µ¤ó´Þ¤á¡¢¤Û¤«¤Î¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤È¤â¤¹¤´¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤òÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î°¦¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤À¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤Ê³¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¸«¤ëÊý¤Î¿´¤ò¤¦¤ÄºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿´¤ÎÃæ¤ÇÎø¿Í·Ò¤®¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
