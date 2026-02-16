¾¾»³Àé½Õ¡¢70ºÐ½÷Í¥¤Î¼ÂÌ¾µó¤²Àä»¿¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¡Ä¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ²áµî·Á¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ä¤é¤¤¤±¤É¡×
¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬15Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±Æü¤Ë70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿½÷Í¥ÀõÅÄÈþÂå»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¾¾»³¤ÏÊüÁ÷ÅöÆü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÃøÌ¾¿Í¤Ä¤¤¤ÆÉÑÈË¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÀõÅÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀõÅÄÈþÂå»Ò¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¡Ù¤«¡£¤¢¤ì¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤·¡£¤½¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ²áµî·Á¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ä¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÀõÅÄ¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖÀÖ¤¤É÷Á¥¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¾¾»³¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤¬1Ç¯°ã¤¤¤ÎÆ±³ØÇ¯¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£